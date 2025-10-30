Quân khu 5 trắng đêm cứu dân trong lũ dữ ở Đại Lộc

Sau trận lũ lớn đêm 29-10 khiến nước sông Vu Gia (TP Đà Nẵng) dâng nhanh, nhiều khu dân cư ở xã Đại Lộc (TP Đà Nẵng) bị ngập sâu. Những người lính Quân khu 5 dầm mình giữa dòng nước xiết, dũng cảm cứu người trong đêm.

Khoảng 21 giờ, ngày 29-10, khi nhận được tin báo có 5 người dân bị cô lập trong “rốn lũ”, Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng, Phó Tư lệnh Quân khu 5 đã triển khai các lực lượng, sử dụng xuồng máy Lữ đoàn Công binh 270 khẩn trương tiếp cận hiện trường.

Một chiến sĩ cõng cháu bé bị sốt cao

Từ điểm tập kết đến vị trí người dân mắc kẹt chỉ hơn 2km, nhưng dòng nước chảy xiết khiến xuồng cứu hộ liên tục bị va đập mạnh, thậm chí có lúc chết máy.

Nước ngập sâu hơn 1 mét

Sau hơn 30 phút vật lộn với dòng nước dữ, tổ công tác tiếp cận được những căn nhà ngập sâu trên 1 mét, lần lượt đưa 5 người dân, trong đó có một cháu bé 7 tuổi bị sốt cao, co giật ra khỏi khu vực nguy hiểm, chuyển đến nơi an toàn.

Lực lượng nhanh chóng cứu một phụ nữ lớn tuổi

Không chỉ dừng ở việc cứu hộ, lực lượng Quân khu 5 còn huy động nhân lực và phương tiện vận chuyển hàng trăm suất nhu yếu phẩm như nước uống, lương thực, thuốc men… đến các khu vực bị cô lập, giúp người dân giảm bớt khó khăn trong mưa lũ.

Cục Hậu cần – Kỹ thuật, Quân khu 5 chỉ đạo bảo đảm suất ăn, chăm lo nhân dân vùng bị thiên tai Trước tình hình mưa lớn kéo dài gây ngập lụt nghiêm trọng tại TP Đà Nẵng và địa bàn lân cận, Cục Hậu cần – Kỹ thuật, Quân khu 5 yêu cầu các cơ quan chức năng của Cục, nhất là ngành Quân nhu, Quân y, Doanh trại và các đơn vị có phương tiện cơ động, chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và lực lượng quân sự trên địa bàn, tổ chức nấu, cấp phát suất ăn, nước uống, thuốc men và hỗ trợ di chuyển tài sản, người dân ra khỏi vùng ngập sâu. Chuẩn bị thực phẩm cho người dân vùng bị ngập lụt Hỗ trợ dọn đường khu vực bị sạt lở Hỗ trợ dọn đường khu vực bị sạt lở Người dân được cấp phát nhu yếu phẩm Lực lượng quân đội hỗ trợ địa phương dọn dẹp hạ tầng sau khi nước rút Nhu yếu phẩm được đưa đến nhà văn hóa của thôn Xuân Diệm, phường Điện Bàn Bắc Đưa xuồng cứu trợ tiếp cận khu dân cư ngập lụt Chuẩn bị phao cứu trợ khi tiếp cận

XUÂN QUỲNH - LƯU GIA