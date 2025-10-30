Quân khu 5 trắng đêm cứu dân trong lũ dữ ở Đại Lộc

Khoảng 21 giờ, ngày 29-10, khi nhận được tin báo có 5 người dân bị cô lập trong “rốn lũ”, Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng, Phó Tư lệnh Quân khu 5 đã triển khai các lực lượng, sử dụng xuồng máy Lữ đoàn Công binh 270 khẩn trương tiếp cận hiện trường.
Từ điểm tập kết đến vị trí người dân mắc kẹt chỉ hơn 2km, nhưng dòng nước chảy xiết khiến xuồng cứu hộ liên tục bị va đập mạnh, thậm chí có lúc chết máy.
Sau hơn 30 phút vật lộn với dòng nước dữ, tổ công tác tiếp cận được những căn nhà ngập sâu trên 1 mét, lần lượt đưa 5 người dân, trong đó có một cháu bé 7 tuổi bị sốt cao, co giật ra khỏi khu vực nguy hiểm, chuyển đến nơi an toàn.
Không chỉ dừng ở việc cứu hộ, lực lượng Quân khu 5 còn huy động nhân lực và phương tiện vận chuyển hàng trăm suất nhu yếu phẩm như nước uống, lương thực, thuốc men… đến các khu vực bị cô lập, giúp người dân giảm bớt khó khăn trong mưa lũ.
Cục Hậu cần – Kỹ thuật, Quân khu 5 chỉ đạo bảo đảm suất ăn, chăm lo nhân dân vùng bị thiên tai
Trước tình hình mưa lớn kéo dài gây ngập lụt nghiêm trọng tại TP Đà Nẵng và địa bàn lân cận, Cục Hậu cần – Kỹ thuật, Quân khu 5 yêu cầu các cơ quan chức năng của Cục, nhất là ngành Quân nhu, Quân y, Doanh trại và các đơn vị có phương tiện cơ động, chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và lực lượng quân sự trên địa bàn, tổ chức nấu, cấp phát suất ăn, nước uống, thuốc men và hỗ trợ di chuyển tài sản, người dân ra khỏi vùng ngập sâu.