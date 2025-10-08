Mưa lũ dồn dập tại các tỉnh miền Bắc: Cấp bách triển khai các biện pháp ứng phó

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, từ đêm 6 đến chiều 7-10, tại Hà Nội, Thái Nguyên, Lạng Sơn và hàng loạt địa phương phía Bắc có mưa rất lớn, có thể xuất hiện lũ đặc biệt lớn.

Hà Nội lại ngập lụt diện rộng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, nguyên nhân gây ra đợt mưa lớn này là do hoàn lưu của vùng áp thấp (suy yếu từ bão số 11). Do ảnh hưởng của mưa lớn diện rộng, từ nay đến ngày 10-10, nước lũ ở các sông tại Bắc bộ tiếp tục lên, nhiều khả năng vượt báo động 3.

Nước ngập đường Dương Đình Nghệ (Hà Nội) ngày 7-10

Ngày 7-10, mưa lớn nhiều giờ tại Hà Nội, lượng mưa trung bình 110-190mm, gây 122 điểm úng ngập, trong đó 29 điểm ngập nặng, các phương tiện không lưu thông được... Từ hơn 5 giờ sáng 7-10, khi đang có mưa lớn, nhiều trường đã nhắn tin cho phụ huynh để con em ở nhà, học trực tuyến. Nhiều cơ quan, đơn vị cho nhân viên làm việc trực tuyến tại nhà. Hàng chục trạm bơm tiêu thoát nước (Cổ Nhuế, Đồng Bông, Resco, Phan Văn Trường, Hà Trì) được vận hành hết công suất. Các xí nghiệp thoát nước đã huy động quân số, phương tiện vớt rác, mở cửa các hồ điều hòa để hạ mức nước trên hệ thống.

Tại nhiều điểm úng ngập, các lực lượng chức năng ứng trực, đặt biển cảnh báo, phân luồng giao thông bảo đảm an toàn cho người và phương tiện... Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) cho biết, đơn vị đã tạm ngừng cấp điện cho hơn 13.940 khách hàng, tập trung chủ yếu ở các phường Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hà Đông. Một số khu vực ngoại thành, như: Gia Lâm, Từ Liêm, Đông Anh, Sóc Sơn, Sơn Tây, Thường Tín và Ứng Hòa cũng ghi nhận sự tình trạng ngập úng với trên 3.220 khách hàng bị ảnh hưởng.

Cùng ngày, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Hà Nội phát lệnh báo động lũ cấp 1 trên sông Cà Lồ (thuộc các xã: Sóc Sơn, Đa Phúc, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Quang Minh, Tiến Thắng, Nội Bài); phát lệnh báo động lũ cấp 2 trên sông Cầu (thuộc các xã: Trung Giã, Đa Phúc). Đồng thời yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan và người dân thực hiện nghiêm các quy định khi có lệnh báo động lũ, chủ động phương án bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản, nhất là tại các khu vực ven sông, vùng trũng thấp.

Hơn 4.800 căn nhà bị ngập

Cập nhật đến 18 giờ ngày 7-10 từ Bộ NN-MT, mưa lũ tại nhiều tỉnh thành miền Bắc và Bắc Trung bộ đã khiến 3 người (ở Cao Bằng, Thanh Hóa) tử vong do sạt lở đất, 4 người (ở Thái Nguyên, Thanh Hóa) mất tích do lũ cuốn và 2 người bị thương. Hơn 4.830 ngôi nhà tại Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Sơn La bị ngập hoặc hư hỏng. Bên cạnh đó, 1.608 nhà bị cô lập, gần 10.000ha lúa và hoa màu bị ngập úng... Hệ thống giao thông tại các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc đang chịu ảnh hưởng nặng nề với 493 điểm sạt lở, ngập lụt, ách tắc giao thông trên địa bàn: Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh và Thanh Hóa.

Tại khu vực Cảng hàng không quốc tế Nội Bài ngày 7-10, mưa lớn kéo dài, tầm nhìn giảm xuống dưới 1km, xuất hiện hiện tượng gió đứt trên khu vực đường cất hạ cánh. Do đó, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã giảm năng lực tiếp thu máy bay từ 40 chuyến/giờ xuống còn 10-13 chuyến/giờ, có thời điểm chỉ còn 5 chuyến/giờ. Trong ngày, có gần 20 chuyến bay phải bay chờ, 1 chuyến bay phải chuyển hướng sang sân bay dự bị. BÍCH QUYÊN

Chiều 7-10, ông Lữ Văn Hà, Chủ tịch UBND xã Trung Hạ (tỉnh Thanh Hóa), cho biết, điểm sạt lở quốc lộ 217 đoạn qua địa bàn đã được thông tuyến tạm thời, các phương tiện có thể lưu thông. Do mưa lớn kéo dài, đất đá, bùn, cây cối từ trên núi sạt xuống đoạn đường qua bản Tong (xã Trung Hạ) khiến tuyến giao thông huyết mạch lên các xã biên giới bị chia cắt. Mưa lớn cũng gây sạt lở nghiêm trọng tại nhiều điểm ở xã Mường Lát, khiến nhiều căn nhà bị hư hại. Tại thôn Đoàn Kết, hai vợ chồng ông Lương Văn Ch. (SN 1971) và bà Lò Thị P. (SN 1977) bị sạt lở đất vùi lấp, tử vong tại chỗ.

Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 tại Lạng Sơn

Chiều 7-10, ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ NN-MT, xác nhận hồ chứa thủy điện Bắc Khê 1 ở tỉnh Lạng Sơn bị vỡ. Theo bà Đinh Thị Thu, Phó Giám đốc Sở NN-MT tỉnh Lạng Sơn, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 7-10, hồ thủy điện Bắc Khê 1 bị vỡ, nước từ thân đập tràn xuống hạ du.

Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở tỉnh Lạng Sơn, chiều 7-10

Nguyên nhân ban đầu được xác định, do mưa lớn kéo dài khiến lưu lượng nước đỉnh đạt 1.572m3/giây, vượt quá khả năng thiết kế, gây vỡ mảng bê tông tại cửa nhận nước, đoạn thân đập hư hỏng dài khoảng 4-5m, sâu 3-4m và làm sập phòng điều khiển trung tâm cùng nhiều thiết bị kỹ thuật. Nhà máy này có công suất lắp máy 2,4MW, diện tích lưu vực 325km2, do Công ty cổ phần Thủy điện Bắc Khê 1 đầu tư.

Đến 17 giờ ngày 7-10, theo UBND xã Tân Tiến (khu vực hạ lưu của đập thủy điện Bắc Khê 1), công tác sơ tán cơ bản hoàn tất, khu vực nguy hiểm được phong tỏa. Sự cố đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến 3 thôn Bắc Khê, Nà Soong và Hợp Lực với 196 hộ dân. Ước tính thiệt hại tài sản và hoa màu ban đầu khoảng 50 tỷ đồng.

Trong khi đó, hiện nhiều hồ thủy điện ở các tỉnh Cao Bằng, Tuyên Quang, đã và đang cấp tập xả lũ do mưa lớn. Do đó, cơ quan chức năng thông báo người dân vùng hạ lưu đặc biệt cảnh giác vì chưa phải đỉnh lũ. Trên thượng nguồn sông Lô các thủy điện cũng xả lũ nên để giảm áp lực cho hạ lưu sông Lô (mực nước tại Hà Nội vẫn còn cao), ngày 7-10, Bộ NN-MT đã yêu cầu Nhà máy Thủy điện Tuyên Quang đóng bớt 1 cửa xả đáy từ 12 giờ ngày 7-10.

Tối 7-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký công điện yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung phòng, chống lũ, lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở Bắc bộ. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh: Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Cao Bằng và các địa phương khác trên lưu vực sông Thái Bình, nhất là sông Cầu, sông Thương chủ động phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an triển khai ngay các biện pháp cấp bách phòng, chống lũ theo cấp báo động. Trong đó, tập trung rà soát những khu vực bị ngập sâu, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét để chủ động di dời, sơ tán dân cư (nhất là người già, trẻ em, các đối tượng yếu thế) ra khỏi các khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân là trên hết, trước hết. Cùng ngày, Bộ NN-MT đã ban hành công điện chỉ đạo các địa phương khẩn cấp ứng phó lũ đặc biệt lớn. Cùng ngày, Thứ trưởng Bộ NN-MT Nguyễn Hoàng Hiệp trực tiếp dẫn đoàn công tác kiểm tra tình hình mưa, lũ lụt tại Thái Nguyên và Lạng Sơn. PHAN THẢO

PHÚC VĂN - DUY CƯỜNG