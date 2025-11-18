Mưa lũ, sạt lở bủa vây một số tỉnh thành miền Trung: Tập trung cứu chữa nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê

Hiện trường vụ sạt lở trên đèo Khánh Lê (tỉnh Khánh Hòa) khiến 6 người tử vong. Ảnh: SXD

Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân và yêu cầu tỉnh Khánh Hòa khẩn trương cứu hộ, đưa những người còn mắc kẹt ra khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng cứu nạn.

Thủ tướng chỉ đạo phối hợp thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân tử vong, tổ chức cứu chữa miễn phí cho người bị thương và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định. Đồng thời, làm rõ nguyên nhân vụ việc, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) và rút kinh nghiệm trong bảo đảm an toàn giao thông...

Xã Nguyễn Nghiêm (tỉnh Quảng Ngãi) tổ chức lực lượng lợp lại mái nhà của người dân. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Trước đó, khuya 16-11, trên đoạn km45 tuyến quốc lộ 27C (đèo Khánh Lê, thôn Bố Lang, xã Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa), khối đất đá sạt lở đã rơi trúng xe khách 40 chỗ 59H-53xxx đang lưu thông hướng Đà Lạt - Nha Trang. Vụ tai nạn khiến 6 người tử vong và 19 người bị thương.

Công tác tiếp cận, cứu hộ gặp nhiều khó khăn do khu vực này tiếp tục xuất hiện điểm sạt lở mới. Đến trưa 17-11, lực lượng chức năng đã đưa toàn bộ 6 thi thể ra khỏi vùng sạt lở, chuyển bệnh viện cấp cứu người bị thương.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Thạch Mỹ phối hợp với các lực lượng sử dụng xuồng máy và phương tiện ứng cứu người dân ở xã Phước Chánh (TP Đà Nẵng). Ảnh: THIÊN VŨ

Cũng trong tối 16-11, tại một khu lán công trình gần đèo Khánh Sơn (xã Cam An, tỉnh Khánh Hòa), đất đá sạt xuống khu vực có khoảng 10 công nhân, khiến 3 người bị vùi lấp (1 người tử vong, 1 người bị mất tích và 1 người bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu) và 7 người khác bị thương.

Hiện trường vụ sạt lở đèo Khánh Lê (tỉnh Khánh Hòa) khiến 6 người tử vong

Liên quan đến vụ xe khách gặp nạn trên đèo Khánh Lê và vụ sạt lở gần đèo Khánh Sơn (tỉnh Khánh Hòa), bác sĩ CKII Lê Trần Anh Thi, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa, thông tin, lực lượng y tế trực chiến suốt đêm cấp cứu nạn nhân. Những ca nhập viện chủ yếu bị chấn thương sọ não, chấn thương cột sống, gãy tay, gãy chân và nhiều chấn thương chỉnh hình khác. Trong đó, 2 trường hợp ổn định được cho xuất viện ngay, 17 nạn nhân còn lại (liên quan các vụ sạt lở) được tiếp tục theo dõi và điều trị...

Trong ngày 17-11, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và các đơn vị liên quan đã tới bệnh viện thăm hỏi, hỗ trợ ban đầu những nạn nhân bị thương và gia đình có nạn nhân tử vong.

Tại tỉnh Lâm Đồng, sáng 17-11, mưa lớn làm sạt lở một đoạn đèo Prenn (phường Xuân Hương - Đà Lạt), gây ảnh hưởng lưu thông. Cơ quan chức năng phong tỏa khu vực nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện qua lại... Tại quốc lộ 20 đoạn qua xã Hiệp Thạnh, mực nước có nơi dâng cao khoảng 1m, khiến phương tiện không thể qua lại.

HIẾU GIANG - ĐOÀN KIÊN - PHAN THẢO