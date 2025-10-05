Mưa lũ và sạt lở nghiêm trọng tại Nepal, ít nhất 22 người tử vong

Ngày 5-10, giới chức Nepal cho biết mưa lớn kéo dài trong 36 giờ qua đã gây ra hàng loạt vụ sạt lở và lũ quét khiến ít nhất 22 người thiệt mạng, làm sập cầu, chia cắt nhiều tuyến đường và gây gián đoạn giao thông trên diện rộng.

Lực lượng cứu hộ hỗ trợ người dân sơ tán khỏi khu vực ngập lụt tại Lalitpur, Nepal. Ảnh tư liệu: TTXVN

Cảnh sát Nepal cho biết, riêng tại huyện Ilam, khu vực miền Đông giáp biên giới Ấn Độ, các vụ sạt lở đã cướp đi sinh mạng của 18 người. Tại huyện Udayapur, cũng thuộc miền Đông nước này, giới chức xác nhận 1 trường hợp thiệt mạng do lũ lụt, trong khi miền Nam Nepal ghi nhận 3 nạn nhân thiệt mạng do sét đánh.

Giới chức địa phương cho biết thêm có 11 người bị nước lũ cuốn trôi và mất tích từ ngày 4-10. Các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang được triển khai, song mưa lớn cũng gây khó khăn cho việc tiếp cận hiện trường.

Nhiều tuyến quốc lộ đã bị cản trở do ảnh hưởng của sạt lở hoặc nước lũ, khiến hàng trăm hành khách mắc kẹt. Theo người phát ngôn sân bay Kathmandu Rinji Sherpa, các chuyến bay nội địa bị gián đoạn nghiêm trọng, trong khi các chuyến bay quốc tế vẫn hoạt động bình thường.

Tại khu vực Đông Nam Nepal, sông Koshi đã vượt mức báo động. Đây vốn là con sông thường gây lũ lụt nghiêm trọng hằng năm ở bang Bihar của Ấn Độ.

Nhà chức trách huyện Sunsari cho biết lưu lượng nước trên sông Koshi cao gấp 2 lần so với thông thường, buộc giới chức phải mở toàn bộ 56 cửa xả của đập Koshi (so với 10 - 12 cửa xả trong điều kiện bình thường) nhằm giảm mực nước. Giới chức cũng cho biết các cơ quan chức năng đang “chuẩn bị cấm các phương tiện hạng nặng qua cầu Koshi”.

Tại thủ đô Kathmandu, nhiều con sông tràn bờ khiến đường sá ngập sâu và nhiều nhà dân bị nước bao quanh, cô lập thành phố vốn được bao quanh bởi đồi núi này khỏi phần còn lại của đất nước. Sự cố xảy ra đúng thời điểm hàng trăm ngàn người dân đổ về Kathmandu sau kỳ nghỉ lễ Dashain, lễ hội lớn nhất của Nepal, khiến giao thông tắc nghẽn nghiêm trọng. Chính quyền thông báo kỳ nghỉ lễ sẽ kéo dài đến hết ngày 6-10 do mưa lớn.

Mỗi năm ở Nepal đều ghi nhận hàng trăm người thiệt mạng do sạt lở đất và lũ quét trong mùa mưa, thường kéo dài từ giữa tháng 6 đến giữa tháng 9. Giới chức khí tượng cảnh báo mưa lớn có thể tiếp diễn đến hết ngày 6-10, trong khi nhà chức trách khẳng định đang triển khai tối đa các biện pháp phòng ngừa và hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng.

Theo TTXVN