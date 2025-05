Mùa mưa 2025 ở Nam bộ và Tây Nguyên có thể kéo dài hơn trung bình

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 15 đến 16-5, mưa tiếp tục xảy ra trên diện rộng tại Nam bộ, với lượng mưa phổ biến từ 5-15mm, có nơi mưa to cục bộ. Mưa thường xảy ra vào cuối ngày, gây ảnh hưởng đến giao thông vào giờ cao điểm.

Dự báo tổng lượng mưa trong các tháng 5 đến 7 năm nay tại khu vực Nam bộ và Tây Nguyên sẽ ở mức xấp xỉ hoặc cao hơn trung bình nhiều năm, dao động trong khoảng 90-112mm. Riêng trong tháng 5, lượng mưa tại Nam bộ có thể cao hơn từ 10%-20% so với trung bình. Do đó, mùa mưa năm nay được dự báo sẽ kéo dài và kết thúc muộn hơn thông lệ.

Các chuyên gia cảnh báo, mưa dông trong mùa mưa 2025 không chỉ gây bất tiện cho sinh hoạt và giao thông, mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ do các hiện tượng thời tiết cực đoan. Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Một số nơi có thể ghi nhận lượng mưa trên 20mm chỉ trong thời gian ngắn, dẫn đến nguy cơ ngập úng cục bộ, đặc biệt tại các đô thị lớn như TPHCM, Cần Thơ, Biên Hòa...

Thời tiết ngày 15-5: Nhiều nơi có mưa dông, cảnh báo lũ quét và sạt lở đất tại vùng núi Bắc bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 15-5, nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông, trong đó Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa to cục bộ, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Cụ thể, các tỉnh vùng núi phía Bắc như Lai Châu, Lào Cai và Hà Giang có thể ghi nhận lượng mưa vượt 70mm trong thời gian ngắn. Mưa lớn tại khu vực địa hình dốc, gần suối nhỏ làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở và sụt lún đất.

Tại khu vực Trung Trung bộ, ban ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều và tối, có nơi mưa to. Các chuyên gia khuyến cáo, mưa dông trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng cục bộ ở vùng trũng, ảnh hưởng đến giao thông và sản xuất nông nghiệp.

Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa rào và dông, có nơi mưa to

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày 15-5 như sau:

Hà Nội: Có mây, mưa rào rải rác, có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Các tỉnh Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Nam bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.