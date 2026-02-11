Miền Bắc có đợt không khí lạnh cường độ yếu

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, ngày 11-2, một đợt không khí lạnh tăng cường đang ảnh hưởng đến Bắc bộ và Bắc Trung bộ.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia khí tượng - thủy văn, đợt không khí lạnh này không mạnh, có đặc tính ẩm, gây trạng thái rét ẩm kéo dài về đêm và sáng.

Ngày 11-2, do tác động của không khí lạnh, Hà Nội và một số nơi ở Bắc bộ có mưa, mưa nhỏ kèm sương mù nhẹ, có thể ảnh hưởng đến tầm nhìn và giao thông. Từ ngày 12 đến khoảng 17-2 (mùng 1 Tết Bính Ngọ), mưa ở Bắc bộ giảm dần, thời tiết chuyển sang ít mưa, rét về đêm và sáng sớm, trưa chiều hửng nắng nhẹ.

Từ ngày 18 đến 20-2, không khí lạnh có khả năng tăng cường yếu, gây mưa nhỏ đến mưa phùn ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ trong những ngày đầu năm mới.

Trong khi đó, tại Trung Trung bộ, Nam Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ, chiều tối và đêm có mưa rào trái mùa, dông rải rác trong nhiều ngày tới. Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, cần đề phòng thiệt hại về người và tài sản.

PHÚC VĂN