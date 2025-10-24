Tổng thống Mỹ tuyên bố chấm dứt đàm phán thương mại với Canada

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ngừng toàn bộ các cuộc đàm phán thương mại với Canada, cáo buộc nước láng giềng phương Bắc hành xử sai khi sử dụng trái phép hình ảnh và lời nói của cố Tổng thống Ronald Reagan trong một quảng cáo phản đối thuế quan của Mỹ.

Trên mạng xã hội Truth Social, ngày 23-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ngừng toàn bộ các cuộc đàm phán thương mại với Canada.

Trên mạng xã hội Truth Social, ngày 23-10, ông Trump nêu rõ, do những hành động mà ông cho là “nghiêm trọng” của Canada, tất cả các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Canada “chính thức chấm dứt”.

“Thuế quan rất quan trọng đối với an ninh quốc gia và nền kinh tế Mỹ"- Tổng thống Donald Trump viết. “Dựa trên hành vi nghiêm trọng của họ, tất cả các cuộc đàm phán thương mại với Canada đều bị chấm dứt".

Theo ông Trump, đoạn quảng cáo của chính quyền Canada đã ngụy tạo bài phát biểu năm 1987 của cố Tổng thống Reagan về thương mại để khiến ông Reagan có vẻ phản đối thuế quan. Quỹ Ronald Reagan xác nhận đoạn video bị cắt ghép và cho biết đang “xem xét các hành động pháp lý”.

Quyết định của ông Trump được đưa ra chỉ hơn hai tuần sau khi Thủ tướng Canada Mark Carney tới Nhà Trắng nhằm tìm cách nới lỏng các mức thuế cao của Mỹ. Dù vẫn duy trì Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada (USMCA), song các loại thuế toàn cầu của Washington – đặc biệt với thép, nhôm và ô tô – đã tác động mạnh tới nền kinh tế Canada.

Canada là nước xuất khẩu hàng đầu sang Mỹ trong thời gian qua. Từ tháng 1 đến tháng 9-2024, Canada đã xuất khẩu lượng hàng hóa trị giá khoảng 435 tỷ USD sang Mỹ. Ngoài ra, khoảng 60% lượng dầu thô nhập khẩu và 85% lượng điện nhập khẩu của nền kinh tế lớn nhất thế giới đến từ Xứ sở Lá phong. Canada cũng là nhà cung cấp thép, nhôm và uranium lớn nhất cho Mỹ.

Liên quan đến các cuộc đàm phán thuế quan với Mỹ. Bộ trưởng Công nghiệp Hàn Quốc Kim Jung Kwan ngày 24-10, cho biết Seoul và Washington vẫn còn khác biệt lớn về tỷ lệ vốn đầu tư tiền mặt trong gói đầu tư 350 tỷ USD mà Hàn Quốc cam kết theo thỏa thuận giảm thuế nhập khẩu hàng hóa sang Mỹ.

Phát biểu trước Quốc hội sau khi trở về từ Washington, ông Kim cho biết Mỹ muốn Hàn Quốc tăng tỷ trọng đầu tư bằng tiền mặt, trong khi Seoul mong muốn điều này chiếm một phần nhỏ hơn trong thỏa thuận.

Hàn Quốc và Mỹ đã đạt được thỏa thuận thương mại vào ngày 30-7, trong đó Mỹ quyết định hạ thuế đối ứng với Hàn Quốc từ 25% xuống 15%, còn Hàn Quốc cam kết đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ. Tuy nhiên, hai bên vẫn còn đang bất đồng ý kiến về phương án triển khai khoản đầu tư này.

HẠNH CHI