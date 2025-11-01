Tổng thống Mỹ bác khả năng nối lại đàm phán với Canada

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ bất kỳ khả năng nối lại đàm phán thương mại với Canada, chỉ một tuần sau khi ông đột ngột ngưng các cuộc đối thoại do căng thẳng về một quảng cáo chống thuế quan.

Thủ tướng Canada Mark Carney và Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải)

﻿trong một cuộc gặp tại Nhà Trắng. Ảnh: EPA

Nhà lãnh đạo Mỹ phản đối quảng cáo chống chủ nghĩa bảo hộ của Canada, khẳng định quảng cáo đó sai sự thật. Tổng thống Donald Trump đã phản ứng gay gắt đối với quảng cáo này, chấm dứt các cuộc đàm phán thương mại song phương và lập tức áp đặt thêm 10% thuế quan lên các sản phẩm của Canada.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ vẫn khẳng định có "mối quan hệ tốt" với Thủ tướng Canada Mark Carney. Ông Mark Carney cũng từng cho biết Canada sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán thương mại với Washington.

Việc đàm phán đổ vỡ đánh dấu một sự đảo ngược đột ngột trong quan hệ giữa hai đồng minh lịch sử, vốn đã bị lung lay kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại nắm quyền. Canada là đối tác thương mại lớn thứ hai của Mỹ và là nhà cung cấp chính thép và nhôm cho các công ty nước này.

Dù phần lớn thương mại qua biên giới vẫn được miễn thuế nhờ Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ, nhưng các mức thuế theo ngành, nhất là đối với thép, nhôm và ô tô, đã giáng đòn mạnh vào kinh tế Canada.

MINH CHÂU