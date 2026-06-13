Tổng thống Nga thông tin về chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, Nga sẽ gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng của Ukraine để đáp trả các đợt tập kích nhằm vào lãnh thổ Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp ở Điện Kremlin với các quân nhân tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Ảnh: TASS

Theo TASS, phát biểu ở cuộc gặp ở Điện Kremlin với các quân nhân tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine nhân Ngày nước Nga 12-6, Tổng thống Vladimir Putin cho biết, hiện có hơn 700.000 binh sĩ Nga đang được triển khai tại khu vực chiến sự.

Theo nhà lãnh đạo Nga, các lực lượng nước này vẫn tiến lên từng bước trên chiến trường, dù tốc độ chưa đạt như mong muốn.

Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, Nga tích cực phát triển các UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) và UAV tích hợp AI, đồng thời cho biết Bộ Quốc phòng Nga đang chuyển mình thành một cơ quan công nghệ cao. Nga đã xây dựng được hệ thống vệ tinh quỹ đạo thấp có khả năng cạnh tranh, thậm chí vượt trội so với hệ thống Starlink, và tiếp tục mở rộng chòm vệ tinh này.

Theo Tổng thống Nga, việc đối phó với UAV là một trong những ưu tiên hàng đầu hiện nay. Ông khẳng định Moscow đang tăng cường các hệ thống phòng không và phát triển các loại vũ khí mới nhằm duy trì lợi thế trước đối phương.

Ngoài ra, Tổng thống Vladimir Putin cho hay, Nga đang phải đối đầu gần như một mình với NATO và tập thể phương Tây; tuy nhiên, không quốc gia nào có thể gây ra thất bại chiến lược cho Nga. Theo ông, nền kinh tế Nga dù chịu thiệt hại từ các cuộc tấn công của Ukraine nhưng đang phục hồi nhanh chóng.

KHÁNH MINH