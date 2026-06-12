Thế giới

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bị kết án 30 năm tù

SGGPO

Ngày 12-6, Tòa án Seoul tuyên phạt cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol 30 năm tù. Theo phán quyết, ông phạm tội liên quan đến việc chỉ đạo triển khai thiết bị bay không người lái xâm nhập Triều Tiên nhằm làm gia tăng căng thẳng liên Triều, qua đó tạo cơ sở để áp đặt thiết quân luật vào tháng 12-2024.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. Ảnh: Jung Yeon-Je/Pool/Getty Images
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. Ảnh: Jung Yeon-Je/Pool/Getty Images

Tòa án Trung tâm Quận Seoul đã kết án ông Yoon với các tội danh làm lợi cho kẻ thù và lạm dụng quyền lực. Đây là phán quyết phù hợp với mức án đề nghị trước đó của công tố viên đặc biệt Cho Eun Suk. Đội ngũ pháp lý của ông Yoon đã quyết định kháng cáo.

Trước đó, ngày 19-2, Tòa án Quận Trung tâm Seoul cũng đã kết án tù chung thân đối với ông Yoon Suk Yeol với tội chủ mưu nổi loạn, thông qua nỗ lực áp đặt thiết quân luật thất bại vào năm 2024.

Theo Yonhap, bên cạnh phán quyết đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol, tòa án cũng tuyên án hàng loạt cựu quan chức khác liên quan tới vai trò của họ trong vụ việc trên.

Cụ thể, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong Hyun lĩnh án 30 năm tù; cựu lãnh đạo Bộ Tư lệnh Phản gián Quốc phòng Yeo In Hyung lĩnh án 15 năm tù; cựu chỉ huy Bộ Tư lệnh Chiến dịch Thiết bị bay không người lái Kim Yong Dae lĩnh án 3 năm tù nhưng được hưởng án treo trong 5 năm.

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Yoon Suk Yeol Tòa án Trung tâm Quận Seoul 30 năm tù thiết quân luật Cựu Tổng thống Hàn Quốc bị kết án 30 năm tù

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