Thế giới

Mỹ cân nhắc phương án chiếm đảo Kharg của Iran

SGGPO

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc phương án chiếm giữ kho dầu quan trọng của Iran trên đảo Kharg, nếu Tehran tiếp tục từ chối cho các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz.

Kho dầu trên đảo Kharg. Ảnh: ANADOLU

Trang tin Axios dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết, Tổng thống Donald Trump có ý tưởng chiếm giữ hoàn toàn đảo Kharg vì động thái này sẽ tạo ra “một đòn đánh kinh tế hạ gục Iran”.

Tuy nhiên, điều này sẽ đòi hỏi Mỹ triển khai lực lượng trên bộ và có thể kích hoạt các cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào các cơ sở dầu mỏ, đường ống dẫn dầu trên khắp các nước vùng Vịnh, đặc biệt là Saudi Arabia. Theo quan chức nói trên, rủi ro rất lớn, nhưng lợi ích cũng rất lớn.

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham (đảng Cộng hòa, bang South Carolina), người có lập trường cứng rắn với Iran, đã hoan nghênh quyết định ném bom đảo Kharg của Tổng thống Donald Trump và cho rằng, nền kinh tế Iran sẽ “bị hủy diệt” nếu Tehran mất quyền kiểm soát trung tâm xuất khẩu dầu này.

Bên cạnh phương án chiếm giữ đảo Kharg, Tổng thống Donald Trump cũng đang nỗ lực thành lập một liên minh các quốc gia nhằm đảm bảo việc khai thông tuyến vận tải qua eo biển Hormuz đang bị Iran phong tỏa.

KHÁNH MINH

Từ khóa

Đảo Kharg Kho dầu Chiếm giữ Tehran Eo biển Hormuz Vùng Vịnh Donald Trump xung đột Trung Đông

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn