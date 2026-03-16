Mỹ cân nhắc phương án chiếm đảo Kharg của Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc phương án chiếm giữ kho dầu quan trọng của Iran trên đảo Kharg, nếu Tehran tiếp tục từ chối cho các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz.

Kho dầu trên đảo Kharg. Ảnh: ANADOLU

Trang tin Axios dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết, Tổng thống Donald Trump có ý tưởng chiếm giữ hoàn toàn đảo Kharg vì động thái này sẽ tạo ra “một đòn đánh kinh tế hạ gục Iran”.

Tuy nhiên, điều này sẽ đòi hỏi Mỹ triển khai lực lượng trên bộ và có thể kích hoạt các cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào các cơ sở dầu mỏ, đường ống dẫn dầu trên khắp các nước vùng Vịnh, đặc biệt là Saudi Arabia. Theo quan chức nói trên, rủi ro rất lớn, nhưng lợi ích cũng rất lớn.

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham (đảng Cộng hòa, bang South Carolina), người có lập trường cứng rắn với Iran, đã hoan nghênh quyết định ném bom đảo Kharg của Tổng thống Donald Trump và cho rằng, nền kinh tế Iran sẽ “bị hủy diệt” nếu Tehran mất quyền kiểm soát trung tâm xuất khẩu dầu này.

Bên cạnh phương án chiếm giữ đảo Kharg, Tổng thống Donald Trump cũng đang nỗ lực thành lập một liên minh các quốc gia nhằm đảm bảo việc khai thông tuyến vận tải qua eo biển Hormuz đang bị Iran phong tỏa.

KHÁNH MINH