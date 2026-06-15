Cộng đồng quốc tế hoan nghênh thỏa thuận giữa Mỹ và Iran

Ngày 15-6, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết đã sẵn sàng triển khai phái đoàn quân sự do nước này cùng với Anh thiết lập, nhằm hỗ trợ tàu thuyền di chuyển an toàn qua eo biển Hormuz.

Tàu chở dầu của Anh gần eo biển Hormuz. Ảnh: THX

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Mỹ và Iran cho biết đã đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột, đồng thời dự kiến ký kết bản ghi nhớ (MOU) tại Thụy Sĩ vào ngày 19-6.

Trên mạng xã hội X, Tổng thống Pháp nhận định, việc khôi phục giao thông hàng hải, không có hạn chế hay phí quá cảnh qua eo biển Hormuz, là điều kiện thiết yếu cho sự ổn định khu vực và nền kinh tế toàn cầu.

Trong diễn biến liên quan, ngày 15-6, cộng đồng quốc tế lên tiếng hoan nghênh việc Mỹ và Iran nhất trí thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột, mở lại eo biển Hormuz.

Theo Tân Hoa xã, phát biểu tại một cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm (Lin Jian) cũng bày tỏ hoan nghênh MOU giữa Mỹ - Iran và đánh giá cao nỗ lực hòa giải của Pakistan. Ông Lâm Kiếm tuyên bố, Trung Quốc hy vọng việc qua lại tự do, an toàn tại eo biển Hormuz có thể được khôi phục càng sớm càng tốt, cho biết Bắc Kinh sẵn sàng duy trì liên lạc với các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế về các vấn đề liên quan.

Theo hãng tin Yonhap, các quan chức Hàn Quốc bày tỏ hy vọng, 24 tàu chở dầu cung cấp cho Hàn Quốc bị kẹt ở eo biển Hormuz có thể sớm khơi thông sau thỏa thuận Mỹ - Iran.

Bộ Ngoại giao Saudi Arabia, Liên minh châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ, Nhật Bản... cũng hoan nghênh thỏa thuận đạt được giữa Mỹ và Iran, sau những nỗ lực ngoại giao bền bỉ của một số đối tác.

Theo CNBC, giá dầu thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 15-6, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đã hoàn tất thỏa thuận với Iran, mở đường cho việc nối lại hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz. Dầu thô WTI của Mỹ có thời điểm giảm xuống dưới 80 USD/thùng lần đầu tiên kể từ tháng 3, trước khi hồi phục nhẹ lên 80,15 USD/thùng. Dầu Brent giảm 5,1%, còn 82,87 USD/thùng. Cổ phiếu năng lượng tại châu Âu cũng chịu áp lực bán mạnh.

Trong khi đó, tại Tel Aviv, chính giới Israel chỉ trích thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran. Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir tuyên bố nước này không bị ràng buộc bởi thỏa thuận này; khẳng định Israel không phải là một bên tham gia thỏa thuận; cho rằng thỏa thuận hiện nay chưa bảo đảm được các yêu cầu an ninh của Israel.



KHÁNH MINH