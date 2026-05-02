Mỹ: Chính thức chấm dứt đợt đóng cửa một phần chính phủ dài kỷ lục

Ngày 30-4, Hạ viện Mỹ bỏ phiếu thông qua việc cấp ngân sách cho hầu hết các hoạt động của Bộ An ninh nội địa (DHS), chính thức chấm dứt đợt đóng cửa một phần chính phủ liên bang kéo dài kỷ lục 75 ngày.

Nhân viên của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) làm việc tại sân bay La Guardia ở New York, Mỹ (ẢNH: XINHUA)

Dự luật này đã được Thượng viện thông qua và hiện chờ Tổng thống Donald Trump ký ban hành, nhằm cấp ngân sách cho các cơ quan chủ chốt của DHS hoạt động đến hết năm tài chính vào ngày 30-9.

Tuy nhiên, dự luật không bổ sung ngân sách mới cho hoạt động thực thi luật nhập cư và an ninh biên giới, những lĩnh vực đang gây tranh cãi và được đảng Dân chủ yêu cầu cải tổ.

Việc Hạ viện đưa dự luật ra bỏ phiếu diễn ra trong bối cảnh cấp bách, sau khi Bộ trưởng DHS Markwayne Mullin cảnh báo bộ có thể cạn tiền trả lương nhân viên ngay trong tuần đầu tháng 5. Theo ông, thời gian qua DHS chủ yếu duy trì hoạt động bằng khoản ngân sách Quốc hội phân bổ từ mùa hè năm ngoái, nhưng chi phí nhân sự lên tới 1,6 tỷ USD mỗi chu kỳ hai tuần khiến nguồn tiền này gần như cạn kiệt.

Việc DHS bị đóng cửa một phần kể từ ngày 14-2 đã xác lập một kỷ lục về việc gián đoạn ngân sách trong lịch sử bộ này. Sự kiện bắt nguồn từ một cuộc đối đầu không khoan nhượng, khi đảng Dân chủ kiên quyết từ chối ủng hộ ngân sách cho hoạt động thực thi nhập cư nếu không có sự cải tổ đối với Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) sau thảm kịch nổ súng gây chết người hồi tháng 1-2026.

Đảng Cộng hòa nhiều lần bác bỏ các yêu cầu cải tổ, khiến đàm phán rơi vào bế tắc. Cuối cùng, các nhà lập pháp phải chấp nhận cách tiếp cận thỏa hiệp là mở cửa trở lại phần lớn bộ phận hành chính của DHS để duy trì hoạt động công vụ, trong khi đảng Cộng hòa chuẩn bị thúc đẩy một quy trình ngân sách riêng nhằm bảo đảm hàng chục tỷ USD cho ICE và Lực lượng Tuần tra biên giới mà không cần nhượng bộ đảng Dân chủ.

Tình trạng tê liệt kéo dài hơn hai tháng đã ảnh hưởng trực tiếp đến hàng ngàn gia đình nhân viên liên bang, khi nhiều người phải làm việc không lương trong nhiều tuần giữa áp lực chi phí sinh hoạt.

Khủng hoảng nhân sự cũng xuất hiện khi hơn 1.000 nhân viên Cơ quan An ninh Giao thông Vận tải (TSA) được cho là đã rời bỏ vị trí, tạo lỗ hổng an ninh tại các cửa ngõ giao thông trọng yếu. Việc chuẩn bị hậu cần và an ninh cho các sự kiện quốc tế, trong đó có các trận đấu World Cup tại nhiều thành phố lớn của Mỹ vào mùa hè này cũng bị đe dọa do thiếu nguồn lực điều phối.

Đây là lần thứ ba Chính phủ Mỹ phải đối mặt với tình trạng đóng cửa chỉ trong vòng chưa đầy một năm kể từ khi ông Donald Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai vào tháng 1-2025. Đợt đóng cửa đầu tiên kéo dài 43 ngày do bất đồng về ngân sách tài khóa 2026, tiếp theo là đợt đóng cửa ngắn ngày hồi cuối tháng 2-2026.

Các con số thống kê đã phản ánh niềm tin của công chúng vào khả năng điều hành của chính phủ. Một cuộc khảo sát do Reuters/Ipsos thực hiện kéo dài 4 ngày từ 24 đến 27-4 cho thấy, chỉ có 34% người Mỹ được hỏi đánh giá tích cực về hoạt động của Tổng thống Donald Trump, sụt giảm so với mức 36% ghi nhận vào giữa tháng 4. Đây là mức ủng hộ thấp nhất kể từ thời điểm ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng đầu năm 2025 với tỷ lệ 47%.

PHƯƠNG NAM