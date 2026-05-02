Theo Times of Israel ngày 1-5, đội ngũ chỉ huy cấp cao của quân đội Mỹ đã báo cáo Tổng thống Donald Trump về các kế hoạch tác chiến mới nhằm tấn công Iran trong bối cảnh Mỹ được cho là đã vận chuyển 6.500 tấn đạn dược và vật tư quân sự tới Israel chỉ trong vòng 24 giờ.

Tín hiệu leo thang xung đột ở Trung Đông

Trong khi đó, Iran cảnh báo sẽ đáp trả bằng “những cuộc tấn công kéo dài và gây đau đớn” nhằm vào các vị trí của Mỹ trong khu vực nếu Washington nối lại hành động quân sự.

Còn tại Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump đối mặt với thời hạn chót (0 giờ ngày 1-5, theo giờ địa phương) để bảo đảm về mặt pháp lý cho chiến dịch quân sự nhằm vào Iran kể từ ngày 28-2 đến nay.

Đây là quy định của Đạo luật Quyền lực chiến tranh (War Powers Resolution - WPR) năm 1973, nhằm hạn chế quyền của Tổng thống trong việc đưa quân đội vào xung đột vũ trang mà không có sự đồng ý của Quốc hội.

Luật quy định Tổng thống phải thông báo chính thức cho Quốc hội trong vòng 48 giờ kể từ khi đưa lực lượng Mỹ tham chiến và việc triển khai quân không được vượt quá 60 ngày nếu chưa được Quốc hội phê chuẩn cụ thể.

Trong một phát biểu mới nhất khi trả lời phỏng vấn của Newsmax ngày 30-4, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ đã “giành chiến thắng” trong cuộc chiến với Iran nhưng ông vẫn muốn đạt kết quả mang tính quyết định hơn.

Theo giới quan sát, đây là cách lập luận nhằm “lách” quy định WPR. Chính phủ Mỹ cho rằng cuộc chiến ở Iran đã kết thúc do thỏa thuận ngừng bắn từ đầu tháng 4. Vì vậy, Nhà Trắng chưa phải đáp ứng yêu cầu được quy định trong WPR về việc phải xin phê chuẩn chính thức từ Quốc hội đối với những chiến dịch quân sự kéo dài hơn 60 ngày.

HẠNH CHI