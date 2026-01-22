Mỹ chuyển hàng ngàn tù nhân IS từ Syria sang Iraq

Ngày 21-1, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết quân đội Mỹ đã bắt đầu chiến dịch chuyển khoảng 7.000 tù nhân thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) từ khu vực Đông Bắc Syria sang Iraq.

Lực lượng chính phủ Syria đang canh giữ một vị trí gần thành phố Hasakah ở đông bắc Syria. Ảnh: Getty Images

Theo thông tin được đăng trên mạng xã hội X, đợt đầu tiên gồm khoảng 150 tay súng IS bị giam ở một cơ sở tại thành phố Hasakah, Đông Bắc Syria, đã được áp giải đến Iraq trong khuôn khổ chiến dịch này.



Chỉ huy CENTCOM, Tướng Brad Cooper, nhấn mạnh việc tổ chức các đợt chuyển tù nhân IS một cách có trật tự và an toàn là bước then chốt nhằm ngăn chặn nguy cơ vượt ngục hàng loạt, có thể gây ra mối đe dọa trực tiếp đối với Mỹ cũng như an ninh khu vực.

Trại Al-Hol ở tỉnh Hasakah, Syria, do lực lượng người Kurd kiểm soát. Ảnh: Getty Images

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn giữa mong manh giữa Chính phủ lâm thời và Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo có nguy cơ đổ vỡ khi cả hai bên cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận, gây ra nhiều thương vong.

Ngày 21-1, Cơ quan quốc phòng Syria cho biết lực lượng SDF đã thực hiện hơn 35 cuộc tấn công vào các vị trí của quân đội làm 11 binh sĩ thiệt mạng và hơn 25 người khác bị thương. Lệnh ngừng bắn này bắt đầu từ hôm 20-1, kéo dài 4 ngày, do Chính phủ lâm thời công bố như một phần của nỗ lực xây dựng lòng tin sau các thỏa thuận gần đây với SDF, nhằm giảm leo thang căng thẳng và khôi phục ổn định tại miền Bắc và miền Đông Syria.

KHÁNH HƯNG