Mỹ-Iran chưa đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột

Sau cuộc đàm phán kéo dài hơn 21 giờ tại Islamabad (Pakistan), Phó Tổng thống Mỹ JD Vance xác nhận Mỹ và Iran vẫn chưa thể đi đến một thỏa thuận cuối cùng nhằm chấm dứt cuộc xung đột.

Iran cho biết sẽ tiếp tục kiểm soát eo biển Hormuz. Ảnh: PRESSTV

Theo CNN, dù cuộc đối thoại được đánh giá là thực chất, hai bên vẫn bất đồng sâu sắc về quyền kiểm soát eo biển Hormuz.

Phía Iran cho biết các chủ đề đàm phán bao gồm chương trình hạt nhân của Tehran, việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt và bồi thường chiến tranh. Iran cáo buộc Mỹ đưa ra những "yêu cầu quá đáng" và thiếu thực tế.

Theo một số nguồn tin an ninh Iran, Tehran "không vội" và sẽ tiếp tục đóng cửa eo biển Hormuz cho đến khi đạt được một khuôn khổ chung đáp ứng quyền lợi của nước này.

Hiện tại, phái đoàn Mỹ chuẩn bị rời Pakistan mà không có thỏa thuận nào được ký kết. Phó Tổng thống Vance nhận định đây là "tin xấu cho Iran nhiều hơn là cho Mỹ”.

Pano về đàm phán Mỹ-Iran tại Islamabad, Pakistan. Ảnh:TASNIM

HUY QUỐC