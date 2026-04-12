Đàm phán Mỹ - Iran kéo dài sang ngày 12-4

Một quan chức cấp cao Nhà Trắng cho biết các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Islamabad do Pakistan làm trung gian kéo dài sang rạng sáng 12-4 (giờ địa phương). Phái đoàn Mỹ do Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu. Phía Iran do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf dẫn đầu.

Phái đoàn Iran tại cuộc đàm phán ở Islamabad, Pakistan. Ảnh: PRESSTV

Theo CNN, nguồn tin từ Nhà Trắng cho biết các cuộc thảo luận đã kéo dài “15 giờ và vẫn tiếp tục”. Các nguồn tin Pakistan nhận định bầu không khí đàm phán nhìn chung tích cực, song bế tắc lớn nhất vẫn xoay quanh quyền kiểm soát eo biển Hormuz.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, phía Iran cho biết cuộc đàm phán kéo dài 15 giờ đã kết thúc bước đầu, các nhóm chuyên gia kỹ thuật sẽ tiếp tục trao đổi tài liệu. Truyền hình nhà nước Iran đưa tin, các cuộc thảo luận có thể tiếp diễn ngay trong ngày 12-4. Theo một nguồn tin từ Pakistan, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, đặc phái viên Steve Witkoff và con rể Tổng thống Donald Trump là Jared Kushner đã gặp Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf và Ngoại trưởng Abbas Araqchi trong khoảng 2 giờ trước khi tạm nghỉ. Chính quyền Mỹ chưa đưa ra bình luận chính thức về cuộc đàm phán cũng như những khác biệt còn tồn tại.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không bận tâm đến kết quả của các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran tại Pakistan, đồng thời khẳng định Mỹ đã giành thế thượng phong trong cuộc chiến. Tổng thống Trump cũng nhắc lại tuyên bố của quân đội rằng các tàu chiến của Hải quân Mỹ đã đi qua eo biển Hormuz để bắt đầu rà phá thủy lôi của Iran trong ngày 11-4.

Phía Iran đã phủ nhận thông tin này. Theo truyền hình nhà nước Iran (IRIB), Lực lượng Vệ binh Cách mạng nước này (IRGC) đe dọa xử lý "nặng tay" với bất kỳ tàu quân sự nào đi qua eo biển Hormuz. Lời đe dọa này được đưa ra sau khi Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết 2 tàu chiến của Hải quân Mỹ đã đi qua tuyến đường thủy chiến lược này để rà phá thủy lôi do Tehran rải.

