Mỹ - Iran - Pakistan đàm phán ba bên tại Islamabad

Theo kênh Al Jazeera, ngày 11-4, các quan chức cấp cao của Mỹ và Iran đã tiến hành đối thoại trực tiếp trong khuôn khổ cuộc gặp ba bên có sự tham gia của đại diện Pakistan tại thủ đô Islamabad.

Trung tâm báo chí phục vụ cho hoạt động tác nghiệp của truyền thông trong cuộc đối thoại Mỹ - Iran ở Islamabad. Ảnh: XINHUA

Đây là cuộc gặp cấp cao nhất giữa Mỹ và Iran kể từ năm 1979. Về phía Mỹ, tham dự cuộc đàm phán có trưởng đoàn đàm phán, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và ông Jared Kushner - con rể của Tổng thống Donald Trump. Phía Iran có trưởng đoàn đàm phán, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi.

Hãng thông tấn Iran Tasnim cho biết sau các cuộc trao đổi, tham vấn ban đầu, cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ đã thông qua các điểm chung và bước vào giai đoạn đàm phán kỹ thuật chi tiết ở một số vấn đề nhất định. Các vấn đề này đang được chuyên gia từ cả hai bên xem xét.

Trước đó cùng ngày, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và phái đoàn Iran đã có các cuộc gặp riêng với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif trong khuôn khổ đàm phán gián tiếp. Thủ tướng Pakistan cũng đã gặp riêng phái đoàn Iran.

Liên quan đến eo biển Hormuz, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump cho biết hải quân Mỹ đang "dọn dẹp" ở eo biển Hormuz và toàn bộ tàu rải thủy lôi của Iran đã bị đánh chìm. Hiện Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) của quân đội Mỹ chưa công bố động thái quân sự nào trên eo biển Hormuz.

PHƯƠNG NAM