Mỹ tạm thời nới lỏng trừng phạt đối với dầu mỏ Iran

Bộ Tài chính Mỹ đã tạm thời dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Iran được bốc lên tàu trước ngày 20-3. Đây là bước đi mới nhất của Washington nhằm ngăn chặn cuộc khủng hoảng nguồn cung do cuộc chiến tại Trung Đông gây ra.

Trong một tuyên bố, Bộ Tài chính Mỹ cho biết việc giao hàng, bán dầu thô cùng các sản phẩm dầu mỏ khác hiện đã có sẵn trên các tàu của Iran sẽ có hiệu lực cho đến ngày 19-4 và không áp dụng cho các chuyến hàng giao đến Cuba, Triều Tiên hoặc các khu vực do Nga kiểm soát tại Ukraine.

Một tàu chở dầu của Iran. Ảnh: VESSELFINDER

Theo kênh CNN (Mỹ), động thái này của Mỹ sẽ cho phép một lượng dầu thô khổng lồ (140 triệu thùng) được bán ra thị trường, đủ để đáp ứng toàn bộ nhu cầu dầu mỏ của thế giới trong khoảng 1,5 ngày.

Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Iran trong nhiều thập kỷ. Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã chặn việc bán dầu thô của Tehran kể từ khi rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2018.

Kênh CNN cho rằng việc tạm thời miễn trừ lệnh trừng phạt trong một tháng có thể gây ra nhiều tranh cãi, khi Mỹ cho phép Iran bán dầu để tài trợ cho cuộc chiến chống lại Mỹ và các đồng minh.

Tin liên quan
MINH CHÂU

Mỹ Iran Dầu mỏ Lệnh trừng phạt 140 triệu thùng

Tin cùng chuyên mục

