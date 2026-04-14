Mỹ thực thi lệnh phong tỏa các cảng của Iran

Ngày 13-4, hải quân Mỹ bắt đầu thực thi lệnh phong tỏa đối với tất cả phương tiện giao thông đường biển ra vào các cảng của Iran. Trong bối cảnh xung đột ở eo biển Hormuz lan rộng, Pháp và Anh đang thúc đẩy sứ mệnh hòa bình đa quốc gia tại khu vực này.

Tàu chở dầu AUROURA bị từ chối tiếp cận eo biển Hormuz. Ảnh : The Hormuz Letter

Theo đài PressTV của Iran, eo biển Hormuz lại bị đóng cửa, sau khi một tàu chở dầu dường như bị từ chối tiếp cận eo biển. Khi đang tiến đến lối ra của eo biển, tàu chở dầu AUROURA đã đột ngột quay trở lại Vịnh Persian. Tàu chở dầu này đã bị Bộ Tài chính Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt, với cáo buộc được sử dụng để vận chuyển dầu của Iran.

Trước đó, Đài truyền hình nhà nước Iran (IRIB) dẫn tuyên bố của Bộ chỉ huy các lực lượng vũ trang Iran cho biết sẽ duy trì kiểm soát và đảm bảo an ninh tại eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo tất cả cảng ở Vịnh Persian và Biển Oman không an toàn. Iran đưa ra tuyên bố trên sau khi Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) sáng cùng ngày cho biết, các lực lượng của nước này sẽ thực thi lệnh phong tỏa đối với tất cả phương tiện giao thông đường biển ra vào các cảng của Iran từ 10 giờ ngày 13-4 theo giờ miền Đông (tức 21 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam).

Phản ứng trước diễn biến này, phát biểu họp báo, Tổng Thư ký Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) Arsenio Dominguez tuyên bố theo luật pháp quốc tế, không quốc gia nào có quyền cấm "quyền đi qua vô hại hoặc quyền tự do hàng hải qua các eo biển được sử dụng cho quá cảnh quốc tế”.

Nhiều nước trên thế giới kêu gọi ngừng các hành động phong tỏa eo biển Hormuz, thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn toàn diện và lâu dài thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao.

Trong những nỗ lực riêng nhằm hạ nhiệt căng thẳng, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Pháp và Anh sẽ phối hợp triển khai một “sứ mệnh hòa bình đa quốc gia” nhằm khôi phục lưu thông qua eo biển Hormuz, song tách biệt với các bên tham chiến.

HẠNH CHI