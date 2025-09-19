TPHCM: Hỗ trợ cán bộ chuyển đổi nghề, mua nhà ở xã hội sau sắp xếp tổ chức bộ máy

TPHCM sẽ triển khai đồng bộ 4 chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách, người lao động sau sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị.

Người lao động tìm việc làm tại sàn giao dịch việc làm

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch thực hiện Đề án hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi nghề nghiệp, giới thiệu việc làm, mua, thuê mua nhà ở xã hội cho cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách và người lao động (gọi chung là cán bộ) sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố.

TPHCM sẽ đồng bộ triển khai chính sách hỗ trợ giới thiệu việc làm gắn với định hướng chuyển đổi nghề nghiệp, tổ chức sàn giao dịch việc làm, kết nối doanh nghiệp nhà nước và khu vực tư nhân. Đồng thời, hỗ trợ đào tạo nghề giúp người lao động chuyển đổi nghề nghiệp, ổn định đời sống; hỗ trợ vay vốn giải quyết việc làm, tạo điều kiện khởi nghiệp, giảm áp lực thất nghiệp. Thành phố cũng triển khai chính sách hỗ trợ mua, thuê mua nhà ở xã hội nhằm đảm bảo an cư, khuyến khích người lao động sớm quay lại thị trường.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm triển khai các giải pháp, đảm bảo phù hợp với đặc điểm, tình hình, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy, vị trí việc làm và tổ chức thực hiện đánh giá cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, phối hợp triển khai công tác tuyển dụng, kết nối hỗ trợ việc làm đối với cán bộ thôi việc sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính.

Việc này nhằm hỗ trợ giải quyết kịp thời, đúng quy định chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy. Góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định trật tự và phát triển kinh tế địa phương. Đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nguồn nhân lực khu vực công theo hướng tinh gọn, hiệu quả, chuyên nghiệp và thích ứng với yêu cầu đổi mới quản trị công hiện nay.

UBND TPHCM yêu cầu làm tốt công tác tuyên truyền, công tác chính trị, tư tưởng, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong đội ngũ cán bộ khi thực hiện việc sắp xếp. Phát huy tính chủ động, sáng tạo của cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo quy định của Chính phủ và thành phố.

NGÔ BÌNH