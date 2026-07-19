Đại tướng Lương Tam Quang thăm, làm việc tại tỉnh Gia Lai

Ngày 19-7, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có cuộc làm việc với Công an tỉnh Gia Lai để kiểm tra kết quả công tác Công an 6 tháng đầu năm 2026 và chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Tại buổi làm việc, Đại tướng Lương Tam Quang biểu dương những kết quả, thành tích của Công an tỉnh Gia Lai trong 6 tháng đầu năm 2026, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đại tướng Lương Tam Quang phát biểu, chỉ đạo tại cuộc làm việc

Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, sau khi mở rộng địa giới hành chính, Gia Lai có vị trí chiến lược, là động lực phát triển mới của khu vực, cửa ngõ kết nối Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung bộ, Nam Lào và Đông Bắc Campuchia. Do đó, công tác bảo đảm an ninh phải gắn với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.

Đại tướng Lương Tam Quang yêu cầu Công an tỉnh Gia Lai xây dựng tư duy "an ninh kiến tạo phát triển", chủ động nhận diện sớm các nguy cơ, quản trị rủi ro, tạo môi trường an toàn, minh bạch để thu hút đầu tư, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, Công an tỉnh Gia Lai được giao phát huy vai trò cơ quan thường trực tham mưu UBND tỉnh, lựa chọn các sản phẩm KH-CN phù hợp với lợi thế địa phương như phát triển sản phẩm OCOP, dược liệu, giống cây trồng, vật nuôi, chế biến nông sản và ứng dụng dữ liệu số phục vụ quản lý nhà nước, phát triển kinh tế.

Bộ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Gia Lai

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2026, Công an tỉnh Gia Lai hoàn thành 54/74 chỉ tiêu Bộ Công an giao, đạt gần 73%; chủ động tham mưu xử lý nhiều vấn đề phức tạp về an ninh, giải quyết các vụ việc tranh chấp kéo dài, kéo giảm hơn 12% tội phạm về trật tự xã hội và từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động mô hình công an địa phương hai cấp…

Cùng ngày, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), Đại tướng Lương Tam Quang cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn; thăm, tặng quà thương, bệnh binh đang điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Gia Lai và các gia đình chính sách tiêu biểu.

Đoàn công tác dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên gia đình thương binh

Đoàn công tác cũng đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hiến (SN 1930), thương binh Nguyễn Văn Thiệt (SN 1955) và thương binh Chế Trường (SN 1948, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Bình Định trước đây), trao quà và động viên các gia đình chính sách.

NGỌC OAI