Xã hội

2 xe khách va chạm trên quốc lộ 1 ở Hà Tĩnh, 4 người thương vong

SGGPO

Khoảng 12 giờ ngày 19-7, tại Km496+300 tuyến quốc lộ 1 đoạn thuộc địa phận xã Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh), xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa hai xe khách khiến 1 người tử vong, 3 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông
Hiện trường vụ tai nạn giao thông

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, xe khách giường nằm BKS 90E-002..., do tài xế N.V.C. (sinh năm 1984, trú tại xã Bình Lục, tỉnh Ninh Bình) điều khiển, lưu thông trên tuyến quốc lộ 1 theo hướng Bắc - Nam.

Khi lưu thông tới khu vực trên, xe khách này giảm tốc độ, dừng lại. Cùng lúc, xe khách giường nằm BKS 18B-013..., do tài xế P.V.T. (sinh năm 1980, trú tại xã Hải Quang, tỉnh Ninh Bình) cầm lái, lưu thông cùng chiều từ phía sau đi tới đã tông mạnh vào phần đuôi xe khách BKS 90E-002...

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Hiện trường vụ tai nạn

Vụ tai nạn giao thông khiến anh N.V.Đ. (sinh năm 1991), phụ xe khách BKS 18B-013... bị mắc kẹt, dẫn tới tử vong và 3 người khác bị thương, được đưa tới cơ sở y tế thăm khám, cấp cứu.

Sau tai nạn, phần đuôi xe khách BKS 90E-002... và phần đầu xe khách BKS 18B-013... bị hư hỏng nặng, một số vị trí bị biến dạng.

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Hiện trường vụ tai nạn

Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh cùng đơn vị chức năng liên quan nhanh chóng có mặt, phân luồng giao thông và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

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Từ khóa

Hà Tĩnh quốc lộ 1 Can Lộc Ninh Bình Tai nạn giao thông

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