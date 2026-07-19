Xã hội

Phạt 50 triệu đồng với hai du khách bẻ, lấy san hô ở vịnh Nha Trang

SGGPO

Hai du khách vừa bị UBND phường Bắc Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) xử phạt 50 triệu đồng vì có hành vi khai thác trái phép san hô tại khu vực Hòn Chồng - Đặng Tất, thuộc vịnh Nha Trang.

Chiều 19-7, UBND phường Bắc Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông V.V.Y. (sinh năm 1963) và ông V.V.B. (sinh năm 1975, cùng ngụ TP Đồng Nai) do có hành vi khai thác trái phép loài thủy sản là san hô tại bãi rạn san hô thuộc khu vực Hòn Chồng - Đặng Tất.

s1.jpg
Công an phường Bắc Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) làm việc với hai du khách bẻ san hô. Ảnh: Công an tỉnh ﻿Khánh Hòa

Theo quyết định xử phạt, hai cá nhân này đã khai thác trái phép loài thủy sản thuộc Nhóm II Danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm, với khối lượng từ 5kg đến dưới 10kg. Mỗi người bị xử phạt 25 triệu đồng, tổng cộng 50 triệu đồng.

s2.jpg
Tang vật thu giữ được

Ngoài hình thức xử phạt hành chính, hai cá nhân trên còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc thả thủy sản còn sống trở lại môi trường tự nhiên theo quy định.

Trước đó, như Báo SGGP đã phản ánh, chiều 18-7, mạng xã hội lan truyền hình ảnh ghi lại cảnh một nhóm du khách sau khi tắm biển tại khu vực Hòn Chồng đã bẻ, vặt các cụm san hô rồi mang lên bờ bỏ vào túi ni lông, gây bức xúc trong dư luận.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Quản lý vịnh Nha Trang đã phối hợp với Công an phường Bắc Nha Trang xác minh, truy tìm những người liên quan. Qua rà soát, cơ quan chức năng xác định nhóm du khách đến từ ngoài tỉnh và đang lưu trú tại một khách sạn trên địa bàn.

Tin liên quan
TIẾN THẮNG

Từ khóa

tỉnh Khánh Hòa Xử phạt Du khách bẻ san hô Vịnh Nha Trang Hòn Chồng Khai thác thủy sản Trái phép San hô

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn