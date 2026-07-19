Lai Châu đề nghị Trung ương hỗ trợ gạo và 116 tỷ đồng để khắc phục hậu quả thiên tai

Ngày 19-7, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp dẫn đầu đoàn công tác đến kiểm tra hiện trường, thăm hỏi người dân và các lực lượng đang tham gia khắc phục hậu quả lũ quét, sạt lở tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu.

Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra hiện trường lũ quét tại Lai Châu, sáng 19-7. Ảnh: THANH VÂN

Đoàn công tác đã nghe UBND tỉnh Lai Châu báo cáo về tình hình thiệt hại, công tác tìm kiếm người mất tích, sơ tán dân cư và khôi phục các công trình thiết yếu sau đợt mưa lũ từ ngày 15 đến 19-7.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp ghi nhận sự chủ động của chính quyền địa phương và các lực lượng tham gia công tác cứu nạn, cứu hộ; đồng thời đề nghị tỉnh Lai Châu tiếp tục tập trung tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích, bảo đảm đời sống cho người dân; khẩn trương khôi phục giao thông, điện, nước, trường học; rà soát các khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở để xây dựng phương án bố trí dân cư an toàn, ổn định lâu dài.

Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra hiện trường lũ quét tại Lai Châu, sáng 19-7. Ảnh: THANH VÂN

UBND tỉnh Lai Châu cho biết, ngay sau khi thiên tai xảy ra, địa phương đã huy động hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tại chỗ, cùng 11 máy xúc và 40 phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả. Địa phương đã sơ tán 1.686 người khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Theo phương án của địa phương, có 81 hộ dân thuộc diện phải bố trí tái định cư để ổn định lâu dài.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Lai Châu, từ đầu năm đến nay, thiên tai trên địa bàn đã làm 10 người tử vong, 5 người mất tích, 11 người bị thương; 1.026 ngôi nhà bị ảnh hưởng; 697ha cây trồng bị thiệt hại; nhiều công trình giao thông, thủy lợi, điện, trường học bị hư hỏng. Thiệt hại do thiên tai trên toàn tỉnh ước tính trên 370 tỷ đồng.

Hiện trường tâm lũ Mường Than (tỉnh Lai Châu) ngày 19-7. Ảnh: THANH VÂN

Trước mắt, tỉnh Lai Châu đề nghị Trung ương hỗ trợ gạo cứu đói cho các hộ dân bị ảnh hưởng trong thời gian từ 1 đến 3 tháng và bố trí 116 tỷ đồng để khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại xã Mường Than. Trong đó, có 6 tỷ đồng hỗ trợ thiệt hại về nhà ở, 50 tỷ đồng khôi phục hạ tầng và 60 tỷ đồng phục vụ bố trí, sắp xếp dân cư.

Theo Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cập nhật đến 15 giờ ngày 19-7, mưa lũ tại các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên và Sơn La đã làm 5 người tử vong, 3 người mất tích, 10 người bị thương (đều tại Lai Châu). Thiên tai làm 28 ngôi nhà bị sập, 307 nhà hư hỏng, 122 nhà phải di dời khẩn cấp, 191 nhà bị ảnh hưởng do ngập, sạt lở; gần 700ha lúa, hoa màu bị thiệt hại. Thiệt hại ban đầu ước khoảng 271 tỷ đồng, trong đó tỉnh Lai Châu khoảng 190 tỷ đồng. Các địa phương đang tiếp tục rà soát, cập nhật thống kê thiệt hại. PHÚC VĂN

THANH VÂN