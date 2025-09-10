Nami Exchange hợp tác với Cipher Core phát triển công nghệ bảo mật lượng tử

Trong bối cảnh công nghệ máy tính lượng tử đang phát triển mạnh, đặt ra nhiều mối đe dọa đối với các mã hóa truyền thống đang bảo vệ toàn bộ ngành tài chính số. Theo các chuyên gia, các thuật toán mã hóa đang bảo vệ hàng tỷ giao dịch trên toàn cầu có thể trở nên vô dụng trước khả năng xử lý của máy tính lượng tử.

Đại diện nền tảng giao dịch Nami Exchange ký biên bản hợp tác chuyển giao công nghệ với tập đoàn Cipher Core

Mới đây, nền tảng giao dịch Nami Exchange (thành viên Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ LSHP) vừa ký kết biên bản hợp tác chiến lược, chuyển giao công nghệ với Cipher Core - Tập đoàn công nghệ bảo mật tại Nhật Bản.

Thỏa thuận hợp tác này đưa Nami Exchange trở thành một trong những nền tảng giao dịch trên thế giới được trang bị khả năng bảo mật tiên tiến, chống lại các cuộc tấn công từ máy tính lượng tử. Nami Exchange sẽ trực tiếp tích hợp các công nghệ lõi từ Cipher Core, nghiên cứu và ứng dụng những giải pháp bảo mật để tối ưu trải nghiệm, đảm bảo an toàn cho người dùng.

Ông Giáp Văn Đại, người sáng lập Nami Exchange chia sẻ: “Việc hợp tác với một đối tác uy tín từ Nhật Bản như Cipher Core để triển khai công nghệ bảo mật lượng tử không chỉ là một bước nâng cấp hạ tầng, mà còn thể hiện định hướng của Nami Exchange trong việc xây dựng một nền tảng an toàn, minh bạch cho tài sản người dùng. Đây là tiền đề để chúng tôi tự tin phát triển các sản phẩm công nghệ phức tạp hơn, hướng đến mở rộng ra thị trường toàn cầu”.

Với sự hỗ trợ hạ tầng công nghệ từ các đối tác Nhật Bản, kỳ vọng sẽ đặt nền móng cho sự phát triển bền vững ngành tài chính số

Với sự hỗ trợ hạ tầng công nghệ từ các đối tác Nhật Bản, bao gồm TJ Tech, Stella, và KEY Famille Primium, Nami Exchange và Cipher Core sẽ củng cố hạ tầng an ninh của nền tảng giao dịch trên nhiều phương diện, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tài sản của người dùng như: Tối ưu bảo mật, cung cấp giải pháp chống tấn công lượng tử (tích hợp bộ giải pháp Complete Cipher của Cipher Core), nghiên cứu và triển khai các công nghệ bảo mật tiên tiến (thiết bị bảo mật dạng USB token, công nghệ giao dịch an toàn, Generative ID…).

BÙI TUẤN