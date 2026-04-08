Nắng nóng còn kéo dài nhiều ngày tới

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, trong các ngày 8 và 9-4, nắng nóng tiếp tục duy trì trên diện rộng. Khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.
Phía Tây Bắc bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Khu vực phía Nam đồng bằng Bắc bộ, Tây Nguyên và Nam bộ duy trì nắng nóng với nhiệt độ phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.
Cơ quan khí tượng cảnh báo, nắng nóng còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Theo dữ liệu tham khảo từ các ứng dụng dự báo thời tiết, từ ngày 8 đến 12-4, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội phổ biến 36-38 độ C, sau đó có xu hướng giảm dần. Tại TPHCM, nhiệt độ cao nhất duy trì khoảng 35-37 độ C trong nhiều ngày liên tiếp.
Trước đó, hôm qua 7-4, nhiều khu vực trên cả nước đã xảy ra nắng nóng diện rộng, trong đó Trung bộ xuất hiện nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.
Số liệu quan trắc cho thấy, nhiệt độ cao nhất ngày 7-4 tại một số điểm đã vượt 40 độ C, như tại trạm Tây Hiếu (Nghệ An) đạt 41,9 độ C; Hà Tĩnh 40,8 độ C; Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 40,3 độ C.
Bảng nhiệt độ tổng hợp đến 20 giờ ngày 7-4. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia
|Địa phương
|Trạm đo
|Nhiệt độ
|Lai Châu
|Mường Tè
|39,9
|Điện Biên
|Mường Lay
|38,3
|Sơn La
|Sông Mã
|38,5
|Yên Châu
|38,5
|Phù Yên
|40,2
|Phú Thọ
|Mai Châu
|40,2
|Chi Nê
|39,4
|Lạc Sơn
|39,3
|Tuyên Quang
|Bắc Mê
|38,6
|Cao Bằng
|Bảo Lạc
|38,3
|Ninh Bình
|Nho Quan
|39,1
|Ninh Bình
|38,2
|Thanh Hóa
|Hồi Xuân
|38,5
|Bái Thượng
|38,6
|Như Xuân
|39,9
|Tĩnh Gia
|40,3
|Nghệ An
|Quỳ Châu
|41,1
|Tương Dương
|39,3
|Quỳ Hợp
|40,6
|Tây Hiếu
|41,9
|Con Cuông
|41,3
|Quỳnh Lưu
|38,4
|Đô Lương
|41,2
|Hòn Ngư
|38,6
|Vinh
|40,5
|Hà Tĩnh
|Hương Sơn
|40,2
|Hà Tĩnh
|40,8
|Hương Khê
|40,1
|Hoành Sơn
|39,1
|Kỳ Anh
|38,2
|Quảng Trị
|Tuyên Hóa
|39,3
|Đông Hới
|39,9
|Ba Đồn
|39,6
|Đông Hà
|39
|TP Huế
|Huế
|38,7
|Nam Đông
|39,4
|TP Đà Nẵng
|Đà Nẵng
|39
|Tam Kỳ
|39,1
|Trà My
|38,1
|Quảng Ngãi
|Ba Tơ
|38,2
|Đắk Lắk
|Sơn Hòa
|39,2