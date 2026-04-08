Nắng nóng còn kéo dài nhiều ngày tới

Cơ quan khí tượng đã ghi nhận nhiệt độ xấp xỉ 42 độ C tại 1 trạm khí tượng ở tỉnh Nghệ An và cảnh báo đợt nắng nóng gay gắt còn kéo dài nhiều ngày tới.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, trong các ngày 8 và 9-4, nắng nóng tiếp tục duy trì trên diện rộng. Khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Người dân phải làm việc, sinh hoạt trong thời tiết nắng nóng. Ảnh: EVN

Phía Tây Bắc bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Khu vực phía Nam đồng bằng Bắc bộ, Tây Nguyên và Nam bộ duy trì nắng nóng với nhiệt độ phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nắng nóng còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Theo dữ liệu tham khảo từ các ứng dụng dự báo thời tiết, từ ngày 8 đến 12-4, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội phổ biến 36-38 độ C, sau đó có xu hướng giảm dần. Tại TPHCM, nhiệt độ cao nhất duy trì khoảng 35-37 độ C trong nhiều ngày liên tiếp.

Trước đó, hôm qua 7-4, nhiều khu vực trên cả nước đã xảy ra nắng nóng diện rộng, trong đó Trung bộ xuất hiện nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

Số liệu quan trắc cho thấy, nhiệt độ cao nhất ngày 7-4 tại một số điểm đã vượt 40 độ C, như tại trạm Tây Hiếu (Nghệ An) đạt 41,9 độ C; Hà Tĩnh 40,8 độ C; Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 40,3 độ C.

Bảng nhiệt độ tổng hợp đến 20 giờ ngày 7-4. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Địa phương Trạm đo Nhiệt độ Lai Châu Mường Tè 39,9 Điện Biên Mường Lay 38,3 Sơn La Sông Mã 38,5 Yên Châu 38,5 Phù Yên 40,2 Phú Thọ Mai Châu 40,2 Chi Nê 39,4 Lạc Sơn 39,3 Tuyên Quang Bắc Mê 38,6 Cao Bằng Bảo Lạc 38,3 Ninh Bình Nho Quan 39,1 Ninh Bình 38,2 Thanh Hóa Hồi Xuân 38,5 Bái Thượng 38,6 Như Xuân 39,9 Tĩnh Gia 40,3 Nghệ An Quỳ Châu 41,1 Tương Dương 39,3 Quỳ Hợp 40,6 Tây Hiếu 41,9 Con Cuông 41,3 Quỳnh Lưu 38,4 Đô Lương 41,2 Hòn Ngư 38,6 Vinh 40,5 Hà Tĩnh Hương Sơn 40,2 Hà Tĩnh 40,8 Hương Khê 40,1 Hoành Sơn 39,1 Kỳ Anh 38,2 Quảng Trị Tuyên Hóa 39,3 Đông Hới 39,9 Ba Đồn 39,6 Đông Hà 39 TP Huế Huế 38,7 Nam Đông 39,4 TP Đà Nẵng Đà Nẵng 39 Tam Kỳ 39,1 Trà My 38,1 Quảng Ngãi Ba Tơ 38,2 Đắk Lắk Sơn Hòa 39,2

PHÚC VĂN