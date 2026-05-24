Tiếp tục nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ C, cảnh báo sốc nhiệt

Nắng nóng tiếp tục gia tăng ở nhiều khu vực trên cả nước trong ngày 24 và 25-5. Bắc bộ, Trung bộ và miền Đông Nam bộ tiếp tục có nắng nóng diện rộng, nhiều nơi nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ C.

Ngoại thành Hà Nội vắng xe do nắng nóng 37-38 độ C vào buổi trưa 23-5. Ảnh: PHÚC HẬU

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, tại Bắc bộ trong ngày 24 và 25-5, nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Hà Nội tiếp tục nắng nóng gay gắt 37-39 độ C.

Cơ quan khí tượng cho biết, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và duyên hải Nam Trung bộ là tâm điểm của đợt nắng nóng này. Ngày 24-5, nhiệt độ phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Ngày 25-5, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông của tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Độ ẩm thấp nhất phổ biến 40-45%.

Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 30-33 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, Nam bộ tiếp tục có nắng nóng diện rộng, tập trung tại miền Đông Nam bộ. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Chiều tối và tối có khả năng xuất hiện mưa dông cục bộ do hiệu ứng dông nhiệt.

Riêng tại TPHCM, dữ liệu từ AccuWeather và các bản tin dự báo thời tiết hàng không quốc tế (METAR/TAF) tại sân bay Tân Sơn Nhất cho thấy, ngày 24 và 25-5 tiếp tục xuất hiện nắng nóng vào buổi trưa và đầu giờ chiều. Nhiệt độ cao nhất khoảng 35-36 độ C. Chỉ số cảm nhận thực tế ngoài trời có thể cao hơn do độ ẩm lớn và hiệu ứng hấp nhiệt đô thị. Chiều tối có khả năng xuất hiện mưa dông rải rác.

Do hiệu ứng dông nhiệt, buổi chiều tại TPHCM có thể có các cơn dông. Trong ảnh, cơn dông chiều 23-5 ở phía Đông Nam TPHCM. Ảnh: QUỐC ANH

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nắng nóng ở miền Trung và miền Bắc có thể kéo dài đến ngày 27 hoặc 28-5, làm gia tăng nguy cơ mất nước, sốc nhiệt, say nắng, cháy nổ và cháy rừng. Người dân tại các khu vực này cần tránh làm việc ngoài trời trong các khung giờ từ 11 giờ đến 15 giờ vào ngày nắng nóng gay gắt.

Nhiệt độ cao nhất ngày 23-5 (cập nhật đến 20 giờ) theo nguồn từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia:

Địa phương Trạm đo Nhiệt độ (độ C) Phú Thọ Hòa Bình 38,5 Việt Trì 38,3 Vĩnh Yên 38,6 Hà Nội Láng 38,7 Thanh Hóa Hồi Xuân 38,5 Nghệ An Con Cuông 38,3 Hà Tĩnh Hà Tĩnh 38,1 Quảng Trị Đồng Hới 38,1 Ba Đồn 38,4 Đắk Lắk Sơn Hòa 38,1

PHÚC VĂN