Nâng tầm y tế khu vực, đưa dịch vụ chuyên sâu đến gần người dân

Chiều 5-6, Sở Y tế TPHCM tổ chức Lễ ký kết hợp tác và hỗ trợ chuyên môn toàn diện giữa Bệnh viện Nhân dân Gia Định với Trung tâm Y tế khu vực Phú Mỹ, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa với Trung tâm Y tế khu vực Châu Đức, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu với Trung tâm Y tế khu vực Long Đất; Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch với Bệnh viện phổi Phạm Hữu Chí.

Bệnh viện Nhân dân Gia định ký kết hợp tác và hỗ trợ với Trung tâm Y tế khu vực Phú Mỹ.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TPHCM đã đến dự lễ.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Y tế đã đánh giá thực trạng và định hướng phát triển chuyên môn của các Trung tâm Y tế khu vực và Bệnh viện phổi Phạm Hữu Chí.

Từ đó, ngành y tế TPHCM triển khai đồng bộ 3 mô hình hỗ trợ phù hợp với từng địa bàn. Mô hình thứ nhất là luân phiên có thời hạn bác sĩ và nhân viên y tế từ các bệnh viện thành phố đến trực tiếp khám chữa bệnh tại địa phương. Mô hình thứ hai là phân công bệnh viện hỗ trợ toàn diện cho trung tâm y tế khu vực. Mô hình thứ ba là sáp nhập và chuyển đổi trung tâm y tế khu vực thành cơ sở của bệnh viện. Đây là mô hình hỗ trợ ở mức độ sâu nhất, nhằm tận dụng tối đa nguồn lực chuyên môn, nhân lực và năng lực quản trị của các bệnh viện lớn.

Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa ký kết hỗ trợ Trung tâm Y tế khu vực Châu Đức.

Chương trình hợp tác vận hành dựa trên 4 trụ cột: luân phiên nhân sự, chuyển giao kỹ thuật, hội chẩn từ xa, chủ động tiếp nhận. Mục tiêu đặt ra tới năm 2030 là Trung tâm Y tế khu vực Châu Đức, Long Đất thành Bệnh viện Đa khoa khu vực; Bệnh viện phổi Phạm Hữu Chí thành Trung tâm Lao và Phổi khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu; Trung tâm Y tế khu vực Phú Mỹ thành bệnh viện cơ sở 2 của Bệnh viện Nhân Dân Gia định. Tỷ lệ chuyển tuyến toàn khu vực giảm xuống còn dưới 20%.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc biểu dương toàn ngành y tế cùng các đơn vị, cá nhân đã tận tâm, trách nhiệm triển khai chủ trương của lãnh đạo thành phố về đầu tư, mở rộng mạng lưới y tế trên toàn địa bàn TPHCM. Qua đó, từng bước bảo đảm hệ thống y tế phát triển theo hướng bao phủ đa trung tâm, đa tầng và đa cực.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh quan điểm không để bất kỳ người dân nào bị bỏ lại phía sau, bảo đảm mọi khu vực đều được tiếp cận các dịch vụ y tế thuận lợi và chất lượng. Đồng chí tin tưởng sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và ngành y tế sẽ góp phần nâng cao các chỉ số về sức khỏe, chất lượng sống của người dân thành phố. Đây cũng là nền tảng quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu đưa y tế TPHCM trở thành một cực y tế chuyên sâu tầm khu vực châu Á vào năm 2030, góp phần kiến tạo TPHCM trở thành đô thị đáng sống toàn cầu.

KHÁNH CHI