Nền nhiệt cả nước tăng, Nam bộ nắng nóng 35 độ C

Theo các chuyên gia khí tượng - thủy văn, ngày 19-3, hầu hết các khu vực trên cả nước tiếp tục có nắng, trong đó Nam bộ xuất hiện nắng nóng cục bộ, có nơi trên 35 độ C.

Hà Nội tăng nhiệt trước khi có không khí lạnh.

Tại Bắc bộ và Bắc Trung bộ, sáng sớm nhiều mây, có sương mù nhẹ, một số nơi có mưa nhỏ. Đến trưa chiều, trời giảm mây, có nắng, nhiệt độ phổ biến 25-29 độ C. Riêng khu vực Tây Bắc như Điện Biên, Sơn La, Lai Châu có nắng sớm, nhiệt độ cao hơn, khoảng 30-32 độ C. Chiều tối và đêm, vùng núi phía Bắc có khả năng xuất hiện mưa dông cục bộ.

Khu vực Trung bộ duy trì trạng thái ít mưa, trời nắng nhiều giờ trong ngày. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 27-31 độ C. Khu vực Tây Nguyên có nắng kéo dài, nhiệt độ tăng, phổ biến 30-33 độ C.

Tại Nam bộ, nắng trên diện rộng. Khu vực miền Đông có nơi nắng nóng với nhiệt độ 35-36 độ C, khu vực miền Tây phổ biến 31-34 độ C. Mưa dông có xác suất thấp 10-20% và chỉ xảy ra cục bộ, diện hẹp vào chiều tối.

Các chuyên gia khí tượng - thủy văn dự báo từ ngày 21-3, nắng nóng ở Nam bộ có xu hướng mở rộng từ miền Đông sang một số địa phương miền Tây và có thể kéo dài trong nhiều ngày tới.

Trong khi đó, từ ngày 20 đến 23-3, Bắc bộ, đặc biệt khu vực Đông Bắc bộ và Hà Nội, có xu hướng nhiều mây, độ ẩm tăng, có mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ giảm nhẹ nhưng vẫn duy trì trạng thái ấm.

