Nga khẩn trương khắc phục hậu quả vỡ đập Kakhovka

Thiệt hại nặng

Trang web của nội các Nga cho biết ủy ban nói trên do Phó Thủ tướng Marat Khusnullin đứng đầu. Trong thành phần ủy ban này còn có Quốc vụ khanh Dân phòng, Tình trạng khẩn cấp và Cứu trợ thiên tai Alexander Kurenkov, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Sinh thái Alexander Kozlov, Quyền Thống đốc tỉnh Kherson Vladimir Saldo... và đại diện Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải.

Theo TASS, tính đến ngày 11-6, các nhân viên của Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga đã chuyển 75 tấn lương thực và 30 tấn nước đóng chai đến vùng lũ lụt ở vùng Kherson. Khoảng 49.000m3 nước đã được bơm ra khỏi khu vực Novaya Kakhovka, nơi bị nặng nhất. Cũng theo bộ này, kể từ khi chiến dịch cứu hộ bắt đầu, hơn 6.000 người đã được sơ tán, trong đó có 235 trẻ em và 81 người bị hạn chế khả năng vận động. Việc phá hủy con đập đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho môi trường, cuốn trôi đất nông nghiệp dọc theo sông Dnieper và làm tăng nguy cơ kênh đào Bắc Crimea bị khô cạn. Nga và Ukraine đã cáo buộc nhau cố ý phá hủy con đập này.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết đang nhanh chóng cung cấp các thiết bị y tế cần thiết đến các khu vực bị ngập lụt ở tỉnh Kherson và sẵn sàng ứng phó với một loạt nguy cơ về sức khỏe bao gồm đuối nước, các bệnh liên quan đến nước như dịch tả và chấn thương tâm lý. Trong một bài đăng trên kênh Telegram, người đứng đầu chính quyền khu vực Kherson do Nga kiểm soát, ông Andrey Alekseenko cho biết theo tính toán sơ bộ, thiệt hại ban đầu do vụ vỡ đập Kakhovka lên tới 11,5 tỷ rouble (khoảng 138 triệu USD) và con số này sẽ còn tăng lên nhiều lần.

Thế giằng co tại Đông và Nam Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 11-6 thừa nhận quân đội đã tham gia vào “các hoạt động phản công và phòng thủ”. Theo Reuters, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng Ukraine trong 24 giờ qua đã thực hiện những nỗ lực phản công “không thành công” ở khu vực phía Nam Donetsk và Zaporizhzhia - hai khu vực đang giao tranh ác liệt. Bộ Quốc phòng Anh cho biết Ukraine đã tiến hành các hoạt động “quan trọng” ở một số khu vực phía Đông và phía Nam trong 48 giờ qua và ở một số khu vực, các lực lượng Ukraine có thể đã đạt được tiến bộ tốt và xuyên thủng tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga. Cuộc phản công của Ukraine sử dụng hàng ngàn binh sĩ được phương Tây huấn luyện và trang bị, nhưng Nga đã xây dựng các công sự khổng lồ ở miền Đông và Nam Ukraine để đối phó, trong khi Kiev cũng thiếu ưu thế trên không.

Trước đó, theo TASS, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết cuộc phản công của Ukraine đã bắt đầu. Tổng thống Nga lưu ý giao tranh đặc biệt khốc liệt đã diễn ra trong 5 ngày qua, với việc quân đội Nga cố gắng giữ vững vị trí, và rằng quân đội Ukraine đã phải chịu thương vong nặng nề hơn nhiều. Nhà lãnh đạo Nga cũng thừa nhận quân đội Moscow đang đối mặt với tình trạng thiếu vũ khí hiện đại, đồng thời bày tỏ hy vọng ngành công nghiệp quân sự nước này sẽ sớm đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng.