Nga yêu cầu họp bàn việc đưa quân NATO tới Ukraine

Nga đã yêu cầu Hội đồng bảo an Liên hợp quốc tổ chức phiên họp để thảo luận ý tưởng của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, về việc triển khai các binh sĩ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tới Ukraine.

Phó Đại diện thường trực của Nga phát biểu tại HĐBA LHQ Dmitry Polyansky. Ảnh: A NEWS

Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc ở New York ngày 9-3, Phó Đại diện thường trực của Nga tại Hội đồng bảo an Liên hợp quốc Dmitry Polyansky tuyên bố, Moscow muốn biết thêm về những ý tưởng “đầy rẫy sự khởi đầu cho Thế chiến thứ ba”.

Trước đó, hôm 27-2, Tổng thống Macron thừa nhận, đã đề nghị các đối tác NATO gửi quân đến Ukraine. Sau đó, nhà lãnh đạo Pháp tuyên bố Paris sẽ đưa quân đến Ukraine nếu Nga tiến đến Kiev hoặc Odessa.

Căng thẳng trong quan hệ Nga - Pháp gần đây leo thang sau khi Tổng thống Macron tuyên bố phương Tây không loại trừ khả năng đưa quân tới Ukraine, điều được cho là cấm kỵ và có thể khiến NATO bị cuốn vào cuộc chiến quy mô lớn với Nga, quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo, việc phương Tây điều quân tới Ukraine sẽ dẫn tới nguy cơ đối đầu trực tiếp không thể tránh khỏi giữa NATO với Nga.

KHÁNH HƯNG