Ngân hàng đưa ra nhiều giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh

Cả nước có hơn 5 triệu hộ kinh doanh cá thể và cửa hàng nhỏ gặp khó khăn trong việc tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng do thiếu tài sản bảo đảm và các thủ tục, giấy tờ vay vốn. Từ thực tế này, nhiều ngân hàng thương mại đã đưa ra nhiều giải pháp tài chính nhằm nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), nhóm hộ kinh doanh và các chủ cửa hàng online có nhu cầu mở rộng vốn lưu động, nhập hàng hóa hoặc cải tạo cơ sở kinh doanh.

Ngày 25-9, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE) vừa ra mắt sản phẩm SeAShop - Vay kinh doanh tín chấp, nhằm hỗ trợ nhóm hộ kinh doanh và các chủ cửa hàng online có nhu cầu mở rộng vốn lưu động với ưu đãi lãi suất chỉ từ 1,08%/tháng, cố định trong suốt kỳ vay giúp hộ kinh doanh dễ dự toán chi phí vốn; hạn mức vay tối đa 300 triệu đồng - tương đương doanh thu bình quân một tháng của nhiều cửa hàng nhỏ và được miễn phí trả nợ trước hạn, giảm chi phí cho khách hàng tất toán sớm.

Để vay sản phẩm này, khách hàng chỉ cần chứng minh doanh thu qua tài khoản ngân hàng hoặc tờ khai thuế, không cần tài sản bảo đảm giúp mở rộng cơ hội tiếp cận vốn cho nhóm khách hàng ngoài khu vực tín dụng truyền thống. Hồ sơ xét duyệt được rút gọn, giải ngân trực tiếp qua ứng dụng SeAMobile, giúp khách hàng theo dõi khoản vay minh bạch và thuận tiện.

“Đây là giải pháp phù hợp với các hộ kinh doanh bán lẻ thực phẩm, thời trang, mỹ phẩm, nội thất…, cũng như các chủ shop trên nền tảng số như Shopee, TikTok Shop, Facebook, Zalo. Nhóm khách hàng này có nhu cầu vốn xoay vòng lớn, quen thuộc công nghệ số và ưu tiên sản phẩm tài chính linh hoạt”, đại diện SeABank cho biết.

Tương tự, ABBANK vừa đưa ra gói giải pháp tài chính chuyên biệt dành cho doanh nghiệp ngành may mặc và sản xuất sợi, tích hợp nhiều ưu đãi và công cụ quản trị dòng tiền, phù hợp với đặc thù chuỗi sản xuất phức tạp và nhu cầu vốn lưu động lớn của ngành này.

Theo đó, giải pháp được thiết kế toàn diện nhằm hỗ trợ đồng thời nhu cầu tín dụng, tài trợ thương mại và tối ưu chi phí giao dịch. Cụ thể, doanh nghiệp có thể tiếp cận các hình thức cấp tín dụng đa dạng, bao gồm cho vay với nhiều loại tài sản bảo đảm và cấp tín dụng không tài sản bảo đảm đến 80% hạn mức. Ngân hàng ưu đãi tỷ lệ ký quỹ phát hành L/C từ 0%, chiết khấu bộ chứng từ xuất khẩu tối đa 100% giá trị khoản phải thu, đồng thời phát hành thẻ tín dụng doanh nghiệp lên đến 2 tỷ đồng.

Đặc biệt, doanh nghiệp có doanh thu xuất khẩu bằng USD được hưởng lãi suất vay VND ưu đãi chỉ từ 2,35%/năm – mức được đánh giá thuộc nhóm thấp nhất thị trường. ABBANK cũng miễn 100% phí thanh toán quốc tế cho các giao dịch đủ điều kiện, góp phần giảm gánh nặng chi phí trong bối cảnh chi phí logistics và nguyên liệu nhập khẩu vẫn neo cao.

Song song, ABBANK triển khai nhiều ưu đãi bổ trợ như miễn phí toàn bộ giao dịch thanh toán nội địa trên nền tảng ABBANK Business, miễn phí 12 tháng dịch vụ thu hộ qua tài khoản định danh, cộng thêm đến 0,5%/năm lãi suất khi mở hợp đồng tiền gửi online. Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu còn được áp dụng gói phí ưu đãi tới 65% cho chuyển tiền TTR và 50% cho dịch vụ L/C, nhờ thu quốc tế và nội địa.

Không chỉ triển khai các gói tín dụng ưu đãi, các ngân hàng đang đưa ra các giải pháp công nghệ nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh cá thể và doanh nghiệp nhỏ trong quá trình chuyển đổi số theo chủ trương của Chính phủ. Cụ thể, Sacombank vừa ra mắt Loa thanh toán – thiết bị kết nối WiFi/4G hoạt động như một “trợ lý thu ngân ảo”, giúp người bán nhận thông báo giao dịch tức thì bằng giọng nói, thay thế thao tác kiểm tra thủ công. Công nghệ này rất hữu ích trong bối cảnh thanh toán QR ngày càng phổ biến, giúp hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ tiết kiệm thời gian, tăng hiệu quả vận hành và hạn chế rủi ro sai sót trong giao dịch.

Kết hợp cùng các tính năng sẵn có của Sacombank Pay, Loa thanh toán tạo thành một hệ sinh thái tài chính thông minh, hỗ trợ số hóa hoạt động kinh doanh, tối ưu quản trị và nâng cao khả năng cạnh tranh. Hiện đã có hơn 15.000 khách hàng tại 34 tỉnh, thành trên cả nước sử dụng sản phẩm này.

“Khách hàng có xu hướng lựa chọn giải pháp tài chính nhanh gọn, tích hợp trên một nền tảng duy nhất. Với Sacombank Pay và Loa thanh toán, Sacombank mang đến bộ đôi công cụ vừa hỗ trợ quản lý tài chính cá nhân linh hoạt, vừa giúp hộ kinh doanh và DNNVV tối ưu vận hành. Đây cũng là cách Sacombank đón đầu xu hướng sống hiện đại và chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ tại Việt Nam”, đại diện Sacombank cho biết.

NHUNG NGUYỄN