Kéo trụ, VN-Index quay đầu tăng hơn 13 điểm

VN-Index vượt 1.665 điểm, nhưng số cổ phiếu giảm nhiều hơn cổ phiếu tăng.

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 24-11 quay đầu tăng mạnh. Tuy nhiên, đà tăng chủ yếu do cổ phiếu trụ. Cổ phiếu nhà Vingroup tăng mạnh đã góp cho VN-Index gần 14 điểm.

Nhóm cổ phiếu bất động sản có sự phân hóa, ngoài bộ 3 cổ phiếu Vingroup tăng mạnh (VRE tăng trần, VIC tăng 4,27% và VHM tăng 3,42%), NVL cũng tăng 2,6%, KHG tăng 2,65%, VPI, KBC tăng gần 1%. Ngược lại, CEO giảm 1,54%, IDC giảm 1,91%, DIG giảm 1,43%, PDR giảm 1,33%, DXG giảm 1,04%...

Trong khi đó, nhóm tài chính (chứng khoán, ngân hàng) lại nghiêng về sắc đỏ: STB giảm 2,53%, VFS giảm 3,14%; HDB, SHB, TCB, VCB, ACB, CTG, EIB, SHS giảm gần 1%.

Ngoài ra, nhóm cổ phiếu công nghiệp, nguyên vật liệu cũng giảm: HAH giảm 4,49%, CII giảm 2,47%, GEE giảm 1,11%, GEX giảm 1,14%, HPG giảm 1,09%...

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 13,05 điểm (0,79%) lên 1.667,98 điểm với 123 mã tăng, 186 mã giảm và 54 mã đứng giá. Ngược lại, chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 1,91 điểm (0,73%) còn 261,22 điểm với 83 mã giảm, 61 mã tăng và 64 mã đứng giá. Thanh khoản giảm mạnh, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE gần 17.400 tỷ đồng, giảm 2.700 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản ở mức 19.200 tỷ đồng.

Khối ngoại lại tiếp tục bán ròng mạnh trên sàn HOSE với tổng giá trị gần 1.153 tỷ đồng. Top 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là VRE gần 289 tỷ đồng, VHM gần 151 tỷ đồng và VIC gần 120 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN