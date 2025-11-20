Thị trường chứng khoán "xanh vỏ đỏ lòng"

VN-Index quay đầu tăng trở lại trong phiên đáo hạn phát sinh nhưng số cổ phiếu giảm nhiều hơn cổ phiếu tăng.

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch 20-11 tăng trên nền thanh khoản thấp. VN-Index tăng gần 7 điểm nhưng chủ yếu nhờ nhóm cổ phiếu trụ. Riêng bộ 3 cổ phiếu nhà Vingroup (VIC, VHM, VRE) và VJC tăng đã góp cho VN-Index hơn 9 điểm.

Nhóm cổ phiếu bất động sản có sự phân hóa: VIC tăng 3,4%, VRE tăng 1,27%, KBC tăng 2,32%, VPI tăng 1,84%, SZC giảm 1,09%; KDH, VSC tăng gần 1%. Ngược lại: NVL giảm 3,51%, NLG giảm 2,62%, TCH giảm 1,38%, CEO giảm 1,19%; IDC, KHG, HDC giảm gần 1%.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng có sự phân hóa nhưng sắc đỏ nhiều hơn: SSB giảm 1,16%; TCB, CTG, EIB, ACB, LPB, BID, OCB, NAB giảm gần 1%. Ngược lại: SHB tăng 1,22%, HDB tăng 1,6%, ABB tăng 2,07%, TPB tăng gần 1%.

Trong khi đó, nhóm cổ phiếu chứng khoán chìm trong sắc đỏ: VIX giảm 1,8%, VCI giảm 2,09%, BSI giảm 1,09%; SHS, VND, MBS, CTS, VFS giảm gần 1%.

Ngoài ra, nhóm cổ phiếu công nghiệp, thép, tiêu dùng cũng chìm trong sắc đỏ: CII giảm 1,53%, BMP giảm 3,74%, VTP giảm 2,06%; HPG giảm 1,27%, NKG giảm 2,33%, HSG giảm 1,16%; DBC giảm 1,1%, VHC giảm 1,2%, MWG giảm 1,7%, FRT giảm 2,27%, PNJ giảm 1,68%...

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 6,99 điểm (0,42%) lên 1.655,99 điểm với 120 mã tăng, 179 mã giảm và 68 mã đứng giá. Ngược lại, chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 0,8 điểm (0,3%) còn 264,23 điểm với 88 mã giảm, 72 mã tăng và 65 mã đứng giá. Thanh khoản giảm mạnh, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE chỉ gần 19.100 tỷ đồng, giảm 5.200 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản cũng chỉ ở mức 20.800 tỷ đồng, giảm 5.700 tỷ đồng so với phiên trước.

Điểm tích cực là khối ngoại đã quay lại mua ròng gần 294 tỷ đồng trên sàn HOSE sau chuỗi dài bán ròng trước đó. Top 3 cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất là VPB hơn 180 tỷ đồng, SSI gần 135 tỷ đồng và VIC gần 124 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN