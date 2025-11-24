Ngành ngân hàng cần thực hành tiết kiệm để có nguồn lực ủng hộ đồng bào vùng lũ

Ngày 24-11, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành ngân hàng lần thứ 9; tổng kết 5 năm triển khai kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và phong trào “Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà” giai đoạn 2021-2025.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của ngành ngân hàng trong giai đoạn 2020-2025, nhất là trong bối cảnh có nhiều biến động. Khái quát về thành quả và phương hướng sắp tới, Thủ tướng đúc kết trong 32 chữ, đó là: thể chế thông thoáng, hạ tầng tiên phong, chính sách linh hoạt, điều hành hợp lý, khắc phục hiệu quả, ngân hàng phát triển, nhân dân thụ hưởng, đất nước tự cường.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành ngân hàng lần thứ 9, chiều 24-11. Ảnh: NHNN

Đặc biệt, người đứng đầu Chính phủ dành nhiều thời gian để nói về sự "sẻ chia", một phẩm chất cần thiết của người làm tài chính trong bối cảnh hiện nay. Thủ tướng yêu cầu ngành ngân hàng phải nỗ lực “bớt lãi, giảm chi phí đầu vào, hạ lãi suất cho nhân dân và doanh nghiệp”, đồng thời ngành cần thực hành tiết kiệm để có nguồn lực ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ. Ngành ngân hàng nỗ lực phát huy tinh thần đoàn kết tạo sức mạnh, hợp tác tạo lợi ích, trao đổi tạo lòng tin, tất cả vì mục tiêu duy nhất là đất nước ổn định phát triển, nhân dân hạnh phúc, ấm no.

Định hướng cho phong trào thi đua yêu nước ngành ngân hàng trong thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ, phong trào thi đua phải gắn với nhiệm vụ chính trị, phải tạo sức mạnh đoàn kết; đồng thời khái quát thành các vấn đề trọng tâm. Đó là các phong trào thi đua yêu nước phải tập trung vào kiến tạo; hệ thống ngân hàng phải đồng hành cùng đất nước, người dân, doanh nghiệp; lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, tiết kiệm chi phí, từ đó hạ lãi suất; linh hoạt trong điều hành, xử lý, hoạt động ngân hàng với tinh thần vì nhân dân; làm cho đất nước ổn định, phát triển, nhân dân được ấm no, hạnh phúc.

Thay mặt Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Lao động hạng nhất tặng NHNN, chiều 24-11. Ảnh: NHNN

Thủ tướng cũng yêu cầu ngành ngân hàng phối hợp hài hòa giữa chính sách tài khóa và tiền tệ; tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng KH-CN; giám sát chặt chẽ các dòng tín dụng để đảm bảo vốn đi “trúng và đúng”; coi trọng phương châm “một mục tiêu, một đội ngũ”, xây dựng đội ngũ cán bộ ngành ngân hàng “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”.

* Tại đại hội, thay mặt Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao Huân chương Lao động hạng nhất tặng NHNN vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc, đột xuất trong công tác điều hành chính sách tiền tệ, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng trao Huân chương Độc lập hạng nhì tặng nguyên Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú; trao Huân chương Lao động hạng nhất cho Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng và Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà. Đồng thời, Thủ tướng cũng trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc và bằng khen của Thủ tướng cho một số cá nhân ngành ngân hàng.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã chứng kiến ngành ngân hàng ủng hộ 150 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung và Tây Nguyên khắc phục hậu quả thiên tai thông qua Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

LƯU THỦY