Ngang nhiên trộm rào chắn hành lang an toàn giao thông đường cao tốc Bắc - Nam

Sáng 1-11, Công an huyện Nông Cống (Thanh Hóa) cho biết, vừa điều tra làm rõ vụ trộm rào chắn hành lang an toàn giao thông trên đường cao tốc Bắc – Nam.

Hai đối tượng Hùng, Toàn và tang vật. Ảnh công an cung cấp

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 24-10, Công an xã Công Liêm (huyện Nông Cống) nhận được tin báo của Tổ an ninh cơ sở thôn Tuy Yên (xã Công Liêm) về việc trên địa bàn bị mất 15 tấm rào chắn hành lang an toàn giao thông đường dân sinh và đường cao tốc Bắc - Nam.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Nông Cống đã huy động tối đa lực lượng, nhanh chóng phối hợp với Công an huyện Như Thanh tiến hành truy vết đối tượng.

Đến 13 giờ ngày 25-10, lực lượng công an đã xác định và bắt giữ Lê Văn Hùng (sinh năm 1983, trú thôn Yên Thọ, xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh), là đối tượng trộm cắp 15 tấm rào chắn nêu trên. Mở rộng điều tra, Công an huyện Nông Cống đã bắt Lê Đình Toàn (sinh năm 1980, trú thôn Phú Sơn, xã Phú Nhuận, huyện Như Thanh), là đối tượng thu mua 15 tấm rào chắn do Hùng trộm cắp.

Hiện Công an huyện Nông Cống đang tạm giữ hình sự Hùng và Toàn để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

DUY CƯỜNG