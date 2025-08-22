Bắt giữ giám đốc chi nhánh ngân hàng liên quan đường dây “tín dụng đen”

Ngày 22-8, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TPHCM cho biết vừa bắt khẩn cấp Trần Hữu Cường (sinh năm 1985, ngụ phường Bình Lợi Trung, TPHCM), Giám đốc chi nhánh một ngân hàng khu vực Gò Vấp, để điều tra về hành vi cố ý làm lộ bí mật công tác; chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy tài liệu bí mật công tác.

Đây là kết quả mở rộng điều tra chuyên án triệt phá đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, do Lâm Thị Thu Em (tức “Má Hạnh”, sinh năm 1971) cầm đầu. Thu Em từng có tiền án về môi giới mại dâm và cố ý gây thương tích.

Đối tượng Trần Hữu Cường bị bắt khẩn cấp. Ảnh: CA

Để tổ chức đường dây “tín dụng đen”, Thu Em cùng con trai ruột là Nguyễn Văn Đang (sinh năm 1999) đã lôi kéo nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự tham gia, trong đó có Nguyễn Vũ Phát (sinh năm 1999), Trần Huỳnh Thái Sơn (sinh năm 1994), Lê Thành Bắc (sinh năm 2002), cùng nhiều đối tượng khác giúp sức hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn TPHCM.

Lâm Thị Thu Em (Má Hạnh). Ảnh: CA

Theo điều tra, nhóm này hoạt động từ năm 2024 đến nay với hình thức cho vay góp, vay “tiền đứng”, số tiền từ 5 triệu đến 200 triệu đồng, lãi suất 180% - 360%/năm. Các đối tượng núp bóng kinh doanh quán sinh tố trên đường Điện Biên Phủ để thu tiền người vay, gây mất an ninh trật tự địa phương. Cơ quan công an xác định nhóm đã thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Sau một thời gian ngắn nỗ lực điều tra, Đội trọng án thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự đã thu thập và hệ thống được hoạt động "tín dụng đen" của mẹ con Thu Em và đồng bọn. Căn cứ trên hành vi, cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp 5 đối tượng gồm Thu Em, Văn Đang, Vũ Phát, Thái Sơn và Thành Bắc để điều tra xử lý về hành vi “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Trong quá trình điều tra băng nhóm của Thu Em, cơ quan công an còn bắt thêm Nguyễn Lê Tùng (sinh năm 1987) vì có hành vi "sử dụng trái phép chất ma túy".

Nhóm cho vay lãi nặng của Thu Em. Ảnh: CA

Đáng chú ý, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, Phòng Cảnh sát Hình sự còn bắt khẩn cấp đối tượng Trần Hữu Cường, Giám đốc một ngân hàng chi nhánh khu vực Gò Vấp về hành vi “Cố ý làm lộ bí mật công tác; chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy tài liệu bí mật công tác”. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và hưởng ứng đợt phát động thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, thi đua lập thành tích hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, Phòng Cảnh sát Hình sự chủ động xây dựng nhiều kế hoạch, phương án bảo đảm trật tự, an toàn xã hội cho địa bàn TPHCM, trong đó không thể thiếu việc rà soát, nắm tình hình các băng nhóm hoạt động phạm tội, đặc biệt là tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Trong cao điểm thi đua lập thành tích này, Phòng Cảnh sát Hình sự còn triển khai các mảng công tác khác và đã đạt được nhiều hiệu quả tích cực. Cụ thể, chỉ riêng Đội trọng án, trong hai tuần đã khám phá 3 chuyên án, bắt giữ 14 đối tượng có liên quan để điều tra xử lý về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

THU HOÀI