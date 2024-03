Ngành công an chuyển đổi tư duy về chuyển đổi số

Ngày 13-3, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc thúc đẩy Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ (Đề án 06) và chuyển đổi số trong công an nhân dân.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: dangcongsan.vn

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm yêu cầu, thời gian tới, công an các đơn vị, địa phương, nhất là giám đốc công an tỉnh, trưởng công an cấp huyện, cấp xã phải nhận thức sâu sắc chuyển đổi số là xu thế tất yếu, là quá trình thay đổi tổng thể mọi phương thức, hoạt động của con người dựa trên các công nghệ số. Hoạt động của lực lượng công an nhân dân không ngoài xu thế này; phải chuyển đổi tư duy, hành động từ lãnh đạo, chỉ huy đến từng cán bộ, chiến sĩ.

Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, trong năm 2023, Bộ Công an đã tiếp nhận, giải quyết trên 67 triệu hồ sơ; tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến trên toàn quốc đạt 85,18%. Bộ Công an đã cấp trên 86 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip cho 100% công dân có đủ điều kiện trên toàn quốc; 100% công dân được cấp số định danh cá nhân...

ĐỖ TRUNG