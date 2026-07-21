Ngày 21-7, Thủ tướng Lê Minh Hưng ký Quyết định số 1328/QĐ-TTg kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia. Theo quyết định, Thủ tướng giữ cương vị Trưởng ban; các Phó Trưởng ban là lãnh đạo Chính phủ và một số bộ, ngành.

Thủ tướng Lê Minh Hưng làm Trưởng Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia. Ảnh: VIẾT CHUNG

Các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo gồm: Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc (Phó Trưởng ban Thường trực); Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng; Bộ trưởng Bộ Công an; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Bộ trưởng Bộ Y tế.

Ủy viên Thường trực là Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm lãnh đạo các bộ, ngành.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tổ chức, chỉ đạo, điều hành hoạt động phòng thủ dân sự và ứng phó tình trạng khẩn cấp về thảm họa trên phạm vi cả nước; trực tiếp chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các bộ, ngành Trung ương và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp tỉnh.

Ban Chỉ đạo tham mưu giúp Thủ tướng Chính phủ xây dựng, triển khai chính sách, pháp luật, chiến lược, đề án, dự án, kế hoạch và các văn bản chỉ đạo, điều hành về hoạt động phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai, thảm họa, tìm kiếm cứu nạn và tình trạng khẩn cấp về thảm họa.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo chỉ đạo, phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan, tổ chức và địa phương trong thực hiện hoạt động phòng thủ dân sự; tham mưu việc ban bố, bãi bỏ cấp độ phòng thủ dân sự; điều phối lực lượng phòng thủ dân sự chuyên trách, kiêm nhiệm để phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa trên phạm vi cả nước, đồng thời sẵn sàng tham gia các hoạt động hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa quốc tế.

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PHAN THẢO