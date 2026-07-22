Lãnh đạo HĐND TPHCM thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh tiêu biểu

Sáng 22-7, đoàn lãnh đạo TPHCM do đồng chí Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, làm trưởng đoàn đã đến thăm, tri ân, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn các xã Đông Thạnh, Hóc Môn, Bà Điểm, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026).

Đoàn đã đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị Đặng, 106 tuổi. Mẹ có 2 người con hy sinh trong kháng chiến. Do tuổi cao, sức khỏe yếu, Mẹ đang được đội ngũ y, bác sĩ chăm sóc, điều trị tại bệnh viện. Đồng chí Huỳnh Thanh Nhân ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên Mẹ và gia đình, đồng thời gửi lời tri ân sâu sắc những cống hiến, hy sinh to lớn của gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Tiếp đó, đoàn đến thăm thương binh Phạm Văn Đạo (thương binh 1/4) tại xã Hóc Môn. Đồng chí Huỳnh Thanh Nhân đã thăm hỏi, bày tỏ lòng biết ơn đối với những đóng góp của thương binh Phạm Văn Đạo trong các cuộc kháng chiến, đồng thời mong muốn ông tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương cho thế hệ trẻ noi theo.

Đoàn đến thăm thương binh Phạm Văn Đạo

Tại xã Bà Điểm, đoàn đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Sè, 101 tuổi, có 2 người con tham gia cách mạng và anh dũng hy sinh vì Tổ quốc. Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Huỳnh Thanh Nhân gửi lời thăm hỏi, chúc Mẹ luôn mạnh khỏe, sống vui cùng con cháu; đồng thời bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những hy sinh, mất mát của gia đình Mẹ đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM mong Mẹ tiếp tục là điểm tựa tinh thần, tấm gương sáng giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho con cháu và thế hệ trẻ địa phương.

Đoàn đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Sè

Hoạt động thăm hỏi thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

NGUYỄN TÂN