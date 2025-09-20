Ngày dọn dẹp rác tại TPHCM

Hưởng ứng chiến dịch World Cleanup Day, Let’s Do It! TPHCM (một thành viên của Let’s Do It! Vietnam, thuộc mạng lưới toàn cầu Let’s Do It! World - tổ chức phi chính phủ giúp nâng cao nhận thức về tác động của khủng hoảng rác thải toàn cầu) đã tổ chức ngày dọn dẹp rác với chủ đề “Tấc đất tấc vàng”.

Chiến dịch nhặt rác lần này nhằm hướng tới thông điệp: tấc đất sạch hôm nay chính là tấc vàng của ngày mai. Nếu không gìn giữ, những “tấc đất” quý giá dễ dàng biến thành “tấc rác” ngập tràn túi ni lông, nhựa dùng một lần và rác thải khó phân hủy.

Qua hoạt động dọn rác tập trung, chương trình không chỉ lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường, giảm rác thải nhựa, mà còn kết nối cộng đồng, thúc đẩy tinh thần trách nhiệm công dân toàn cầu, khuyến khích cộng đồng hình thành thói quen sống xanh.

Sự kiện gồm các hoạt động: dọn dẹp các điểm nóng rác thải tại khu Làng Đại học Quốc gia; tổ chức phân loại rác theo 3 nhóm: hữu cơ - tái chế - còn lại; ghi lại hình ảnh trước - sau khi dọn rác để lan tỏa thông điệp xanh; chia sẻ trải nghiệm qua nhật ký ảnh và mini workshop “Không rác tại ký túc xá”. Sự kiện diễn ra từ 8 giờ đến 12 giờ chủ nhật, ngày 21-9 tại Làng Đại học Quốc gia (KTX khu B, TPHCM) dành cho mọi đối tượng.

HẢI DUY