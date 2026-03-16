Ngày hội bầu cử trong các cộng đồng tôn giáo

Hòa cùng không khí bầu cử tại 5.065 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn TPHCM, khu vực bỏ phiếu số 12, phường Xuân Hòa, đặt tại Chùa Vĩnh Nghiêm, rộn ràng ngay từ sáng sớm.

Tăng sinh Danh Tâm (Trường Bổ túc văn hóa Pali Trung cấp Nam Bộ, Sóc Trăng) tại điểm bầu cử. Ảnh: TUẤN QUANG

Đây là địa điểm được địa phương mượn để phục vụ cử tri khu phố 12 và khu phố 20 tham gia bầu cử.

Trong dòng cử tri đến thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, có nhiều tăng, ni đang tu học tại chùa. Thượng tọa Thích Thanh Phong, trụ trì Chùa Vĩnh Nghiêm, cho biết, việc địa phương chọn chùa làm nơi tổ chức bầu cử không chỉ là niềm vinh dự của nhà chùa mà còn thể hiện rõ sự gắn kết giữa đạo và đời. Nhà chùa luôn hoan hỉ, sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi về không gian để ngày hội của toàn dân diễn ra trang nghiêm, an toàn và thành công tốt đẹp.

Cùng trong không khí đó, tại Giáo xứ Phú Cường thuộc Giáo phận Phú Cường (TPHCM), Linh mục Antôn Hà Văn Minh, Chánh xứ Giáo xứ Phú Cường, đã tích cực thông tin, nhắc nhở bà con giáo dân nhận thức đầy đủ về quyền và nghĩa vụ công dân trong ngày bầu cử. Theo Linh mục Antôn Hà Văn Minh, đây là sự hòa quyện đẹp đẽ giữa đức tin tôn giáo và lòng yêu nước, cùng hướng đến mục tiêu chung là xây dựng đất nước ngày càng phát triển.

Ở khu vực bỏ phiếu số 11, phường Cửa Nam (Hà Nội), từ sáng sớm, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cùng chư tôn giáo phẩm Trung ương thực hiện quyền công dân trong không khí trang nghiêm, trách nhiệm.

Tại Học viện Phật giáo Việt Nam ở Hà Nội, gần 500 cử tri là chư tôn đức và tăng ni sinh tham gia bỏ phiếu tại điểm bầu cử số 12, xã Sóc Sơn. Đến hơn 9 giờ cùng ngày, toàn bộ cử tri của học viện đã hoàn thành việc bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

Ở Bắc Ninh, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tham gia bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 6, xã Phật Tích. Trước đó, chư tôn đức, tăng ni trụ trì các tự viện trên cả nước đã tích cực tuyên truyền, phổ biến đến Phật tử, tín đồ về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; vận động Phật tử thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

* Chiều 15-3, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, đã đến thăm hỏi, gặp gỡ các cử tri là chức sắc, chức việc tôn giáo, đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo đó, đồng chí đã thăm cử tri là tăng ni chùa Vĩnh Nghiêm, các linh mục tại Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam, các nữ tu tại Đan viện Cát Minh Sài Gòn.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc cũng đã đến thăm các đơn vị bầu cử và cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 7, phường Chợ Quán - nơi có các cử tri theo đạo Cao Đài ở Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tại TPHCM tham gia bầu cử; khu vực bỏ phiếu số 9, phường Chợ Lớn - nơi có đông cử tri là đồng bào người Hoa; khu vực bỏ phiếu số 19, phường Bình Phú.

Tại các điểm đến, đồng chí Nguyễn Phước Lộc ghi nhận, gửi lời cảm ơn các tổ bầu cử đã chuẩn bị chu đáo cho ngày bầu cử; đồng thời cảm ơn các cử tri đã tham gia bỏ phiếu sớm, đầy đủ để lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới.

NHÓM PV