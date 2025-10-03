Nghi án mẹ sát hại con 3 tháng tuổi

Ngày 3-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM phối hợp với Công an phường Phú Lợi đang điều tra, làm rõ vụ nghi người mẹ sát hại con gái ruột 3 tháng tuổi.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ cùng ngày, tại một ngôi nhà nằm trong hẻm 633 (phường Phú Lợi), người thân nghe tiếng la hét của chị T.M.Đ (26 tuổi) trong phòng ngủ. Khi người thân đến kiểm tra thì phát hiện chị Đ đã dùng dao sát hại con gái 3 tháng tuổi (là con ruột của Đ).

Thấy vậy, mẹ của chị Đ chạy đến căn ngăn thì cũng bị Đ cầm dao truy đuổi, nhưng kịp thời bỏ chạy. Sau đó, những người trong gia đình đã khống chế chị Đ, rồi đưa bé gái đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, nạn nhân tử vong.

Lực lượng chức năng tại nơi xảy ra vụ việc

Được biết, trước đó, chị Đ được điều trị tâm thần tại tỉnh Đồng Nai. Ngày 2-10, chị Đ xuất viện về nhà, đến sáng ngày 3-10 thì xảy ra vụ việc thương tâm trên.

