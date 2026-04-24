Campuchia truy quét tội phạm công nghệ, bắt giữ gần 2.000 đối tượng

Theo Khmer Times, lực lượng chức năng Campuchia vừa thực hiện chiến dịch truy quét tội phạm quy mô lớn tại 23 địa điểm ở thủ đô và 8 tỉnh trên cả nước, bắt giữ gần 2.000 đối tượng.

Cảnh sát Campuchia bắt nghi phạm lừa đảo qua mạng tại Phnom Penh ngày 6-4-2026. Ảnh: KHMER TIMES

Trong đó, Phnom Penh là địa bàn trọng yếu với 11 vị trí bị triệt phá, tiếp sau là tỉnh Svay Rieng với 4 địa điểm, Preah Sihanouk với 3 địa điểm. Các tỉnh Kep, Banteay Meanchey, Mondulkiri, Siem Reap và Koh Kong mỗi nơi ghi nhận một điểm trấn áp.

Theo báo cáo từ cơ quan chức năng, trong số 1.957 nghi phạm bị bắt giữ, 832 người sẽ bị trục xuất khỏi Campuchia và 64 người bị chuyển sang cơ quan xét xử.

Có 29 đối tượng được cho phép giáo dục và răn đe tại chỗ do xác định không liên quan đến các hoạt động lừa đảo dựa trên công nghệ. 1.032 nghi phạm còn lại hiện tiếp tục đối mặt với các thủ tục pháp lý tại đồn cảnh sát địa phương.

Chiến dịch cũng mở rộng sang nhiều địa phương khác như Sihanoukville, Banteay Meanchey, Kampong Cham, Mondulkiri, Oddar Meanchey, Kandal.

Trong khi đó, Bộ Tài chính Mỹ thông báo áp đặt trừng phạt đối với 28 cá nhân và thực thể tại Campuchia do liên quan đến mạng lưới lừa đảo trực tuyến nhắm vào công dân Mỹ.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết các đối tượng này bị cáo buộc đã hoạt động từ các sòng bạc và khu văn phòng được cải tạo để phục vụ hoạt động gian lận và rửa tiền.

PHƯƠNG NAM