Binh sĩ Mỹ bị truy tố vì trục lợi trong vụ bắt giữ Tổng thống Venezuela

Ngày 24-4, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, một binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm quân đội nước này đã bị truy tố vì sử dụng thông tin mật để thu lợi khoảng 400.000 USD,thông qua cá cược liên quan đến việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro.

Binh sĩ Mỹ áp giải Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro trên đường đến tòa án.

Bị cáo là Gannon Ken Van Dyke, 38 tuổi, quân hàm thượng sĩ, phục vụ trong lực lượng đặc nhiệm Lục quân Mỹ.

Theo cáo trạng, trong những tuần trước khi ông Maduro bị bắt giữ (ngày 3-1), Van Dyke đã sử dụng thông tin mật để đặt cược trên nền tảng dự đoán Polymarket về khả năng quân đội Mỹ can thiệp vào Venezuela và việc ông Maduro bị mất quyền lực.

Đại bồi thẩm đoàn tại Tòa án liên bang Manhattan đã truy tố Van Dyke với nhiều tội danh, bao gồm sử dụng trái phép thông tin mật vì mục đích cá nhân, chiếm đoạt thông tin không công khai của Chính phủ, gian lận hàng hóa, gian lận qua mạng và thực hiện giao dịch tài chính bất hợp pháp.

Giới chức Mỹ cho biết đây có thể là lần đầu tiên một vụ án giao dịch nội gián liên quan đến thị trường dự đoán bị truy tố. Quyền Bộ trưởng Tư pháp Mỹ nhấn mạnh các quân nhân được giao thông tin mật để phục vụ nhiệm vụ, không được phép sử dụng nhằm trục lợi cá nhân.

