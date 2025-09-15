Nghĩa cử thầm lặng

Ở xã An Long (tỉnh Đồng Tháp), cái tên Văn Thái Trọng (sinh năm 1992) đã trở nên quen thuộc với nhiều người dân. Không chỉ là Phó trưởng ấp 2, Ấp Đội trưởng ấp 2, Bí thư Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh ấp 2, anh còn được biết đến với tấm gương sáng về tinh thần tình nguyện hiến máu nhân đạo. Từ năm 2016 đến nay, anh Trọng đã có 19 lần hiến máu cứu người, để lại nhiều cảm phục trong lòng đồng chí, đồng đội và bà con địa phương.

Anh Văn Thái Trọng trong một lần hiến máu tại địa phương. Ảnh: TRỌNG TRUNG

Lan tỏa tinh thần sẻ chia

Nhớ lại lần đầu tiên tham gia hiến máu, anh Trọng cười hiền: “Khi được vận động đi hiến máu, bản thân tôi khá sợ. Thấy cây kim đưa vào người là run lắm, cứ lo không biết sức khỏe có bị ảnh hưởng gì không. Nhưng rồi, khi nhìn thấy những bệnh nhân nghèo đang điều trị mà thiếu máu để truyền, tôi hiểu ra rằng, vài giọt máu của mình có thể cứu sống một mạng người. Từ đó, tôi tự nhủ phải tiếp tục tham gia.”

Trải qua 19 lần hiến máu, từ nỗi lo lắng ban đầu đã dần trở thành niềm vui, trách nhiệm. Với anh Trọng, mỗi lần đến hẹn hiến máu là thêm một dịp cống hiến. Sau khi hiến máu, anh chỉ nghỉ ngơi chừng 10 phút rồi lại trở về với công việc thường ngày, sức khỏe ổn định, không hề ảnh hưởng. “Giờ thì hiến máu đối với tôi là chuyện rất tự nhiên. Mình khỏe và trẻ, vì sao không cho đi những giọt máu để giúp người bệnh vượt qua cơn nguy kịch?”, anh Trọng bộc bạch.

Không dừng lại ở việc riêng mình hiến máu, anh Trọng còn tích cực vận động người thân, bạn bè và bà con cùng tham gia. Đến nay, anh đã thuyết phục và vận động được ít nhất 25 người tự nguyện hiến máu nhân đạo. Anh kể, nhiều người ban đầu còn e dè, nhưng khi thấy anh trực tiếp hiến máu nhiều lần vẫn khỏe mạnh, nhiệt tình công tác, họ dần tin tưởng và sẵn sàng tham gia.

Điển hình như chị Đinh Thị Nhàn đã 15 lần hiến máu, vừa được Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh khen thưởng; hay anh Trương Văn Nước, anh Phạm Văn Nhớ mỗi người 4 lần hiến máu; anh Phạm Văn Tuấn 3 lần… Tất cả đều noi gương từ sự vận động chân tình, kiên trì của anh Trọng. Chị Đinh Thị Nhàn chia sẻ: “Thấy anh Trọng hiến máu nhiều lần mà vẫn khỏe mạnh, tôi cũng quyết định noi gương. Giờ thì hiến máu trở thành một thói quen, một việc làm ý nghĩa với tôi”.

Nghĩa cử cao đẹp được ghi nhận

Ở tuổi 33, chưa lập gia đình, anh Trọng luôn tất bật với công việc xã hội. Ngoài công tác đoàn thể, anh còn tham gia thể dục thể thao để rèn luyện sức khỏe, chuẩn bị cho những lần hiến máu tiếp theo. Anh cho rằng, hiến máu không chỉ mang lại lợi ích cho người bệnh mà còn giúp chính bản thân khỏe mạnh hơn. “Hiến máu thường xuyên có nhiều lợi ích, như được theo dõi sức khỏe định kỳ, giảm nguy cơ thừa sắt trong cơ thể, giúp tái tạo máu mới, phòng tránh các bệnh tim mạch. Với tôi, mỗi lần hiến máu là một lần kiểm tra sức khỏe và thêm niềm vui khi nghĩ đến những người bệnh sẽ được cứu sống nhờ những giọt máu của mình”, anh Trọng chia sẻ.

Với 19 lần hiến máu nhân đạo, anh Văn Thái Trọng đã nhiều lần được tôn vinh, khen thưởng, nổi bật là 2 lần được Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Đồng Tháp tuyên dương. Song, anh vẫn khiêm tốn: “Tôi chưa bao giờ nghĩ mình làm để được khen thưởng. Tất cả xuất phát từ trách nhiệm, từ mong muốn góp một phần nhỏ bé vì sức khỏe cộng đồng và an sinh xã hội”. Phong trào hiến máu ở xã An Long đang dần trở thành nét đẹp nhân văn, lan tỏa rộng rãi trong đội ngũ cán bộ, công chức, đoàn viên, thanh niên và nhân dân. Những tấm gương như anh Văn Thái Trọng đã góp phần truyền cảm hứng, để “mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” không chỉ là khẩu hiệu, mà là hành động cụ thể, cứu sống biết bao bệnh nhân đang cần máu.

Ở vùng đất hiền hòa An Long, câu chuyện về chàng thanh niên 33 tuổi, 19 lần hiến máu, đã trở thành nguồn cảm hứng sống đẹp, sống có trách nhiệm. Bằng nghĩa cử cao quý ấy, anh Văn Thái Trọng không chỉ góp phần cứu người mà còn gieo mầm yêu thương, lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.

TRỌNG TRUNG - TÍN HUY