Kang Ha Neul và Lee Kwang Soo cùng góp mặt trong phim hợp tác Việt – Hàn

Theo thông tin từ nhà sản xuất, Kang Ha Neul sẽ đảm nhận vai diễn là một ngôi sao có tiếng bên cạnh Lee Kwang Soo trong phim.
Vốn nổi tiếng bởi khả năng “tấu hài” duyên dáng, lần kết hợp này nhà sản xuất quyết tâm chiều fan hết mức khi nhá hàng sẽ khai thác triệt để khả năng này với những mảng miếng cười không ngớt trên màn ảnh.
Ngoài yếu tố hài hước đặc trưng từ Lee Kwang Soo, bộ phim còn hé lộ khả năng xuất hiện mối tình tay ba giữa hai tài tử Hàn và cô gái Việt bình dị – Thảo (do Hoàng Hà thủ vai). Kang Ha Neul chia sẻ: “Tôi rất vinh dự khi góp mặt trong một dự án hợp tác ý nghĩa giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Hy vọng bộ phim sẽ nhận được sự yêu thương từ khán giả hai nước”.
Trong teaser đầu tiên, phim giới thiệu câu chuyện hài hước của ngôi sao Hàn Kang Jun Woo (Lee Kwang Soo thủ vai), bị mắc kẹt tại Việt Nam do trợ lý cầm nhầm hộ chiếu. Tại đây, anh gặp Thảo – cô nhân viên quán cà phê. Mối nhân duyên “trớ trêu” này mở ra hành trình đầy tiếng cười nhưng cũng giàu cảm xúc.
Tay anh giữ một vì sao do đạo diễn Kim Sung Hoon thực hiện – người đứng sau các tác phẩm thành công như Cộng sự bất đắc dĩ, Chánh thanh tra 1958,…
Phim dự kiến khởi chiếu ngày 3-10-2025.
Năm 2025 được xem là một năm năng suất và thành công của “Thị đế Baeksang” Kang Ha Neul khi anh liên tiếp tham gia các dự án lớn và ghi dấu ấn trong lòng khán giả. Không ồn ào và chiêu trò, nam tài tử từng bước ghi điểm với công chúng bằng khả năng diễn xuất biến hóa đa dạng, cân mọi cảm xúc, chiều sâu nhân vật. Chỉ trong vòng hơn nửa năm trở lại đây, Kang Ha Neul khẳng định danh xưng “tắc kè hoa” màn ảnh của mình khi liên tục khuấy đảo truyền hình, điện ảnh cho đến nền tảng trực tuyến.