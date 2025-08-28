Kang Ha Neul và Lee Kwang Soo cùng góp mặt trong phim hợp tác Việt – Hàn

Phim điện ảnh hợp tác Việt – Hàn Tay anh giữ một vì sao vừa gây bất ngờ khi công bố thêm tên tuổi “Thị đế Baeksang” Kang Ha Neul, bên cạnh “Hoàng tử châu Á” Lee Kwang Soo. Sự kết hợp giữa hai ngôi sao đình đám xứ kim chi khiến khán giả Việt Nam đứng ngồi không yên.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, Kang Ha Neul sẽ đảm nhận vai diễn là một ngôi sao có tiếng bên cạnh Lee Kwang Soo trong phim.

Vốn nổi tiếng bởi khả năng “tấu hài” duyên dáng, lần kết hợp này nhà sản xuất quyết tâm chiều fan hết mức khi nhá hàng sẽ khai thác triệt để khả năng này với những mảng miếng cười không ngớt trên màn ảnh.

Nhà sản xuất xác nhận Lee Kwang Soo và Kang Ha Neul đóng chung trong "Tay anh giữ một vì sao". Ảnh: ĐPCC

Ngoài yếu tố hài hước đặc trưng từ Lee Kwang Soo, bộ phim còn hé lộ khả năng xuất hiện mối tình tay ba giữa hai tài tử Hàn và cô gái Việt bình dị – Thảo (do Hoàng Hà thủ vai). Kang Ha Neul chia sẻ: “Tôi rất vinh dự khi góp mặt trong một dự án hợp tác ý nghĩa giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Hy vọng bộ phim sẽ nhận được sự yêu thương từ khán giả hai nước”.

Sự xuất hiện của Kang Ha Neul (trái) là bất ngờ trong phim. Ảnh: ĐPCC

Trong teaser đầu tiên, phim giới thiệu câu chuyện hài hước của ngôi sao Hàn Kang Jun Woo (Lee Kwang Soo thủ vai), bị mắc kẹt tại Việt Nam do trợ lý cầm nhầm hộ chiếu. Tại đây, anh gặp Thảo – cô nhân viên quán cà phê. Mối nhân duyên “trớ trêu” này mở ra hành trình đầy tiếng cười nhưng cũng giàu cảm xúc.

Trước đó sự xuất hiện của "Hoàng tử châu Á" Lee Kwang Soo đã khiến khán giả phấn khích. Ảnh: ĐPCC

Tay anh giữ một vì sao do đạo diễn Kim Sung Hoon thực hiện – người đứng sau các tác phẩm thành công như Cộng sự bất đắc dĩ, Chánh thanh tra 1958,…

Phim dự kiến khởi chiếu ngày 3-10-2025.

Lee Kwang Soo và Hoàng Hà sẽ có nhiều phân cảnh tình cảm trong phim. Ảnh: ĐPCC

Năm 2025 được xem là một năm năng suất và thành công của “Thị đế Baeksang” Kang Ha Neul khi anh liên tiếp tham gia các dự án lớn và ghi dấu ấn trong lòng khán giả. Không ồn ào và chiêu trò, nam tài tử từng bước ghi điểm với công chúng bằng khả năng diễn xuất biến hóa đa dạng, cân mọi cảm xúc, chiều sâu nhân vật. Chỉ trong vòng hơn nửa năm trở lại đây, Kang Ha Neul khẳng định danh xưng “tắc kè hoa” màn ảnh của mình khi liên tục khuấy đảo truyền hình, điện ảnh cho đến nền tảng trực tuyến.

HẢI DUY