Ngôi trường mang tên Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Lựu

Sáng 23-8, nhân chuyến công tác tại tỉnh Khánh Hòa, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng đoàn công tác đã đến dự Lễ công bố Quyết định đổi tên Trường Tiểu học Ninh Sơn thành Trường Tiểu học Nguyễn Lựu (xã Bắc Ninh Hòa).

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; đại diện lãnh đạo Bộ, ngành Trung ương, địa phương và thân nhân gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Lựu.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình dự Lễ công bố Quyết định đổi tên Trường Tiểu học Ninh Sơn thành Trường Tiểu học Nguyễn Lựu (xã Bắc Ninh Hòa). Ảnh: HIẾU GIANG

Đồng chí Nguyễn Lựu (sinh năm 1913, mất năm 2005, quê ở xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi - nay là xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) tham gia cách mạng từ năm 1945, là Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 59 từ năm 1950 đến 1954, đã lập nhiều chiến công vang dội, chỉ huy đơn vị tiêu diệt nhiều cứ điểm quan trọng của địch.

Tiết mục văn nghệ của học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Lựu tại buổi lễ. Ảnh: HIẾU GIANG

Để ghi nhận và tôn vinh những thành tích đặc biệt xuất sắc, tháng 9-2024, Chủ tịch nước đã ký Quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho Tiểu đoàn 59 và truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho 3 cá nhân, gồm đồng chí Nguyễn Lựu, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 59; liệt sĩ Nguyễn Bá Dương, nguyên Tiểu đội trưởng, thuộc Tiểu đoàn 59 và liệt sĩ Trần Xưng, nguyên Trung đội trưởng, Đại đội 5, Tiểu đoàn 59.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình cùng các đại biểu và học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Lựu. Ảnh: HIẾU GIANG

Trước thềm năm học mới 2025-2026, Trường Tiểu học Ninh Sơn, thuộc phạm vi Căn cứ địa cách mạng Đá Bàn xưa đã đề xuất được mang tên Anh hùng Nguyễn Lựu. Sau khi lấy ý kiến của phụ huynh và các cơ quan ban, ngành trong tỉnh, ngày 8-8-2025, UBND xã Bắc Ninh Hòa đã ra quyết định đổi tên Trường Tiểu học Ninh Sơn thành Trường Tiểu học Nguyễn Lựu, đáp ứng lòng mong đợi của nhà trường và nhân dân.

Lãnh đạo xã Bắc Ninh Hòa trao Quyết định cho Trường Tiểu học Nguyễn Lựu. Ảnh: HIẾU GIANG

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình bày tỏ vui mừng khi Trường Tiểu học Ninh Sơn đổi tên thành Trường Tiểu học Nguyễn Lựu nhân chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Đây là một việc rất ý nghĩa, để các thế hệ tiếp theo tiếp bước truyền thống quê hương, tiếp bước truyền thống cha ông.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình mong muốn thầy, trò trường Trường Tiểu học Nguyễn Lựu tiếp tục phát huy truyền thống quê hương, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, giúp cho các cháu được tiếp cận với nền giáo dục tiên tiến, chất lượng cao để học tập, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước trong tương lai.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu. Ảnh: HIẾU GIANG

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình tặng quà cho các em học sinh. Ảnh: HIẾU GIANG

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình cùng các đại biểu và tập thể nhà trường. Ảnh: HIẾU GIANG

* Trước đó, sáng cùng ngày, đồng chí Nguyễn Hòa Bình cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tại di tích Khu lưu niệm chiến thắng Vườn Gòn - Đá Bàn (xã Bắc Ninh Hòa).

Tại đây, đồng chí Nguyễn Hòa Bình cùng các đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ Tiểu đoàn 59 đã anh dũng chiến đấu, hy sinh tại chiến trường căn cứ cách mạng Đá Bàn; ôn lại lịch sử chiến thắng Vườn Gòn - Đá Bàn, nơi ghi dấu chiến công gắn liền với Tiểu đoàn 59.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình cùng đoàn công tác dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Di tích Khu lưu niệm Chiến thắng Vườn Gòn - Đá Bàn. Ảnh: HIẾU GIANG

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình dâng hương tại Nhà truyền thống Khu lưu niệm Chiến thắng Vườn Gòn - Đá Bàn. Ảnh: HIẾU GIANG

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình cùng các đại biểu nghe giới thiệu về chiến thắng Vườn Gòn - Đá Bàn. Ảnh: HIẾU GIANG

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình cùng đoàn công tác làm việc tại tỉnh Khánh Hòa, sáng 23-8. Thực hiện: HIẾU GIANG

Dự kiến cùng ngày (23-8), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng đoàn công tác sẽ kiểm tra thực địa một số công trình, dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Sau đó, đồng chí cùng đoàn công tác sẽ làm việc với tỉnh Khánh Hòa về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án này.

HIẾU GIANG