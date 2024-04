Người bệnh ngưng tim tiên lượng 90% tử vong được cứu sống nhờ phối hợp liên viện

Ngày 17-4, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, vừa cứu sống bệnh nhân H.V. L. (59 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre) đột ngột ngưng tim tại nhà.

Bệnh nhân mắc bệnh cơ tim giãn nở 4 năm nhưng chưa được điều trị ổn định. Khuya ngày 24-3, anh L. đột ngột khó thở rồi ngừng tim tại nhà trọ, được người nhà đưa ngay đến một bệnh viện đa khoa gần đó. Sau khi hồi sinh tim phổi và sốc điện chuyển nhịp liên tục trong 20 phút vì rối loạn nhịp thất, người bệnh phục hồi được tuần hoàn tự nhiên.

Tuy nhiên, do có bệnh lý tim mạch nền cơ tim giãn với suy chức năng co bóp cả hai tâm thất nặng kèm với tình trạng tụt huyết áp sâu phải sử dụng vận mạch liều cao, phù phổi cấp, tiên lượng nguy cơ tử vong gần như 90%. Sau khi hội chẩn liên viện, người bệnh được chuyển viện ngay trong đêm vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Tại đây, ekip ECMO của Đơn vị Hồi sức tim mạch đã kích hoạt sẵn sàng, người bệnh được can thiệp ECMO lai ghép động tĩnh mạch (V-AV ECMO) trong vòng 30 phút, hạ thân nhiệt trung tâm và hỗ trợ lọc máu liên tục.

Theo ThS-BS Nguyễn Thanh Thảo, Trưởng nhóm ECMO, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, bệnh nhân vừa phải sử dụng thuốc vận mạch đi kèm các thuốc tăng co bóp cơ tim và các thuốc chống rối loạn nhịp. Chức năng co bóp thất trái và cả thất phải suy giảm rất nặng (phân suất tống máu thất trái chỉ 15%) làm diễn tiến suy đa tạng sau ngừng tim kéo dài của bệnh nhân bắt đầu nặng nề hơn ngay cả khi được hỗ trợ tuần hoàn ngoài cơ thể.

Sau 1 tuần kiên trì hồi sức bằng nhiều kỹ thuật chuyên sâu, sức khỏe của người bệnh dần ổn định, phục hồi tri giác hoàn toàn, các biện pháp hỗ trợ hô hấp và tuần hoàn nhân tạo được ngưng hẳn sau 10 ngày và được xuất viện. Đây là trường hợp thứ ba liên tiếp trong vòng 1 tháng qua bị đột tử do ngừng tim ngoại viện, cũng là trường hợp nặng nhất được cứu sống thành công tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Bệnh cơ tim dãn nở là một bệnh lý cơ tim nguyên phát với kích thước các buồng tim dãn lớn và chức năng co bóp cơ tim suy yếu. Bên cạnh diễn tiến suy tim thì đột tử do rối loạn nhịp thất là nguyên nhân tử vong thường gặp ở người mắc bệnh cơ tim dãn nở. Tần suất đột tử do rối loạn nhịp thất chiếm 2-3% mỗi năm kể từ khi được chẩn đoán, ngay cả khi người bệnh được điều trị nội khoa ổn định.

Tuy nhiên, khi đột tử xảy ra nguy cơ tử vong rất cao, hồi sinh tim phổi khó có hiệu quả do chức năng co bóp cơ tim nội tại kém. Người bệnh có tiền sử bản thân mắc các bệnh tim mạch hay tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạch di truyền đột ngột xuất hiện các triệu chứng đau tức ngực, chóng mặt, ngất, khó thở, yếu tay chân… nên đến ngay các cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và xử trí ban đầu kịp thời.